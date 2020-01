L'associazione Scuolina Raggi di Sole e il Comune di Lucca hanno siglato un Patto di collaborazione che sarà inaugurato oggi con un momento di festa

sabato, 25 gennaio 2020, 10:02

L'associazione Scuolina Raggi di Sole e il Comune di Lucca hanno siglato un Patto di collaborazione che sarà inaugurato oggi con un momento di festa, Nel pomeriggio alle ore 16, presso l'ex scuola elementare di Maggiano. Sarà un momento per far conoscere alla cittadinanza le attività e i servizi che l'associazione svolge per il territorio.