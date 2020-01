Gli imprenditori e professionisti lucchesi si confrontano davanti ad un aperitivo

La gestione della propria impresa richiede sempre più impegno, nuove idee e capacità organizzative. E’ difficile, di fronte ai veloci cambiamenti di tecnologie e mercati, essere informati ed esperti di ogni aspetto della vita aziendale. Le opportunità di confronto e di formazione diventano, quindi, uno strumento essenziale per crescere, migliorarsi e non fare errori. Purtroppo per l’imprenditore i corsi di formazione sono spesso impegnativi dal punto di vista del tempo da dedicare.

L’idea e la formula snella di Aperi Lean Lucca, la comunità di professionisti, imprenditori e manager è risultata nei sui primi mesi di attività, molto efficace ed apprezzata perché ha dato la possibilità di sottoporre i propri dubbi e domande, ma anche di ascoltare semplicemente le idee e le problematiche che affrontano quotidianamente altri imprenditori. Durante gli incontri-aperitivo emergono informazioni utili per ricercare la propria soluzione, idee per apportare miglioramenti nel proprio business, nonché opportunità di collaborazioni anche fra settori diversi.

Gli argomenti trattati sono i più diversi, ma sempre di interesse comune. Secondo gli organizzatori, Rosario Pace e Nicola Di Grazia, consulenti esperti nell’ambito dell’efficienza aziendale e del marketing, Aperi Lean rappresenta una opportunità importante di crescita personale e professionale per l’imprenditoria lucchese. Gli eventi hanno un taglio concreto e piacevole. Inoltre, grazie alla formula dell’aperitivo, sono gestiti in modo molto snello e gli orari sono accessibili a tutti (la sera dalle 19:00 alle 20:30).

Il prossimo evento previsto è questo giovedì 30 gennaio ed è aperto a quanti credono nel miglioramento continuo.

Tutte le informazioni sull'iniziativa sono disponibili sul gruppo Facebook: Aperi Lean Lucca.

Per l’iscrizione: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-aperi-lean-laperitivo-tra-professionisti-e-imprenditori-89641126021?ref=estw&fbclid=IwA%E2%80%A6