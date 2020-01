Per gli amanti delle due ruote - club job motorecycling

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:21

Si inizia sempre dalle cose semplici per poi passare a quelle più complesse. E' quello che si propone OIKOS, Associazione di Promozione Sociale, nel proporre, anche quest'anno, con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca e del Comune di Lucca, il Laboratorio formativo sulla riparazione e il restayling delle moto da enduro e da strada. L'obiettivo dichiarato è quello di aiutare chi ha una moto o la passione per questa, di capire come si aggiusta un motore, come si interviene sulle diverse parti che la compongono, come può essere migliorata e/o trasformata, come si guida in sicurezza.

Il laboratorio, che rientra nei diversi laboratori denominati Club Job promossi da Oikos, dal comune di Lucca e dalla Conferenza deiSindaci della Piana, ha già un anno, e ha con successo conclusa la sua prima fase nell'anno passato. Ora si tratta di ricominciare con più consapevolezza di dove vogliamo portare i partecipanti.

Tutti possono partecipare, e lavorre direttamente su almeno tre moto di diverse provenienze e funzioni: strada, motard e enduro. Il docente è il meglio che c'è sul territorio, la sua competenza deriva dalle più prestigiose esperienza, come il team della Husaberg/KTM da competizione.

Una esperinza a tutto tondo, che si propone di dare un primo assaggio della professione di meccanico, per poi giocarsela o in un garage o in una rivendita.

Non è trascurabile, ciò che il laboratorio insegna anche nella guida sicura, come si portano le moto di grossa e piccola cilindrata e soprattutto se su strada, quale techiche usare per la sicurezza, o fuori strada, le tecniche del corpo, l'armonia dei cambi e delle accellerate e decellerazioni.

Per le iscrizioni - www.associazioneoikos.it

tel. 0583 469445 - mail info@associazioneoikos.it