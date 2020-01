Per una poesia in movimento

Altre notizie brevi

martedì, 21 gennaio 2020, 16:09

La Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Lucca: Un grave episodio di aggressione ad un medico donna in servizio presso la Guardia Medica dell’Ospedale Muscatello di Augusta è avvenuto nella giornata di domenica 19 gennaio.

martedì, 21 gennaio 2020, 14:54

Sono aperte le iscrizioni per l’adesione al Programma a Sport di Tutti che darà la possibilità a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni di svolgere gratuitamente attività sportiva due volte a settimana, fino a fine giugno 2020, scegliendo tra le 2700 società sportive partecipanti su tutto il territorio...

martedì, 21 gennaio 2020, 14:19

«I dati parlano chiaro: il suicidio tra gli adolescenti è una vera e propria emergenza. Ma la psichiatria a riguardo è poco attrezzata». È questo l'allarme lanciato dal professor Armando Piccinni, presidente della Fondazione BRF – Istituto per la Ricerca in Neuroscienze e Psichiatria.

martedì, 21 gennaio 2020, 14:11

Il robot Mako, presente all’ospedale San Luca di Lucca è sicuramente il top di gamma nel campo della chirurgia ortopedica, grazie agli eccellenti risultati raggiunti negli interventi di protesi monocompartimentale di ginocchio e gli esiti a 5 anni, ad attestarlo è la Società Europea di Ortopedia e Traumatologia (EFORT), società...

martedì, 21 gennaio 2020, 13:44

L’ Ufficio Scolastico Territoriale IX di Lucca e Massa Carrara con il Club per l’UNESCO di Lucca celebrano il 24 gennaio 2020 la seconda edizione della Giornata Mondiale dell’Educazione, una giornata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per onorare l'educazione e la sua centralità per il benessere umano e lo...

martedì, 21 gennaio 2020, 13:41

Il 27 gennaio, in occasione del giorno della memoria, presso il Teatro Comunale di Ponte a Moriano si terrà un evento dal titolo "Pan Doktor e i suoi bambini" alle ore 21:00.

martedì, 21 gennaio 2020, 12:10

"Siamo anche noi assolutamente convinti - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - che gli alimenti nostrani debbano essere costantemente salvaguardati e valorizzati; da sempre il nostro partito (ricordiamo il grande lavoro fatto dall'ex Ministro dell'Agricoltura Centinaio) è infatti impegnato in tutti i luoghi istituzionali per la...

martedì, 21 gennaio 2020, 12:08

Sarà presentata sabato prossimo – 25 gennaio –, nel corso di un incontro in programma alle 10 a Palazzo Ducale a Lucca, la nuova zona geografica di produzione del tartufo bianco della Piana di Lucca, in particolare dei comuni di Lucca, Capannori e Porcari, così com'è stata circoscritta dalla delibera...

lunedì, 20 gennaio 2020, 19:54

Si terrà a Firenze il 25 gennaio alle 15 in Piazza della Libertà 12 all'interno del Parterre (Sala dei Marmi) in occasione della giornata mondiale Stop 5G.E' previsto aperitivo e presidio in piazza della libertà. Si porterà alla C. A.

lunedì, 20 gennaio 2020, 18:23

Sabato 25 gennaio alle ore 18 alla libreria Mondadori Bookstore, piazza Vanvitelli, verrà presentata l'antologia "Racconti nella Rete" (Castelvecchi) e la diciannovesima edizione dell'omonimo premio letterario. In avvio di serata sarà proiettato il corto "Non lo faccia", regia di Giuseppe Ferlito, tratto dal soggetto di Katia Colica, vincitrice della sezione corti.