'Piana del cibo': martedì 21 gennaio a palazzo Ducale al via l'attività dell'Agorà del cibo e del consiglio del cibo

sabato, 18 gennaio 2020, 12:55

Martedì 21 gennaio nel corso di una iniziativa in programma alle ore 17.30 nella sala Tobino di Palazzo Ducale prenderà il via l'attività dell'Agorà del cibo e del Consiglio del cibo, gli organismi di partecipazione della 'Piana del Cibo' costituita per affrontare in maniera condivisa, fra enti locali e comunità, le tematiche legate all'alimentazione.

L'evento è promosso dai Comuni di Capannori, Lucca, Altopascio, Porcari e Villa Basilica, che, dopo l'approvazione del 'Piano intercomunale del Cibo', una sorta di 'carta costituzionale' delle Food Policies, hanno dato vita ad una gestione associata e all'idea di un unico organo di partecipazione, il Consiglio del Cibo, appunto. In programma l'elezione del presidente dell'Agorà del Cibo che presiederà anche il Consiglio del Cibo, per il quale sono ancora aperte le candidature che possono essere inviate con una semplice email all'indirizzo pianadelcibo@gmail.com. I rappresentanti dei cinque Comuni della Piana presenteranno inoltre i propri rappresentanti territoriali all'interno del Consiglio del cibo. Saranno anche nominati i coordinatori dei cinque Tavoli Tematici, veri e propri laboratori che hanno l'obiettivo di sviluppare le linee strategiche del Piano Intercomunale del Cibo: #stilidivita, #produzione locale, #accesso/spreco, #scuola&alimentazione, #orti urbani.

E' ancora possibile aderire all'Agorà del Cibo compilando un modulo presente sul sito internet della Piana del Cibo: www.pianadelcibo.it.