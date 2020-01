Prorogata l'ordinanza per la salvaguardia della qualità dell'aria

Altre notizie brevi

venerdì, 17 gennaio 2020, 18:38

Sono 800 i biglietti a disposizione dei tifosi della Lucchese per la gara di domenica contro il Real Forte Querceta in programma allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi.

venerdì, 17 gennaio 2020, 17:50

Prosegue “Mutatas Dicere Formas” - Lettura delle Metamorfosi di Ovidio nella traduzione di Vittorio Sermonti, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di...

venerdì, 17 gennaio 2020, 17:21

Rinnovata, anche per quest'anno, la convenzione tra Aci Lucca e Associazione Musicale Lucchese che permetterà ai soci dell'Automobile Club di usufruire di sconti e riduzioni per le iniziative organizzate dall'AML, a partire dalla stagione cameristica e Lucca Classica.

venerdì, 17 gennaio 2020, 17:13

Sono cinquanta, tra le associazioni e le amministrazioni pubbliche, di tutta la Toscana, che al momento hanno aderito alla manifestazione "In piazza per dire basta a omofobia, bifobia e transfobia", promossa da LuccAut per domani (sabato 18 gennaio) alle 15,30 davanti al Municipio di Altopascio: e organizzata come mobilitazione di...

venerdì, 17 gennaio 2020, 15:18

Il Comune di Lucca cerca due esperti in materia tecnica in mobilità, da inserire in pianta organica a tempo pieno e indeterminato nella categoria D, posizione giuridica D1.

venerdì, 17 gennaio 2020, 15:16

Anche a Lucca Poste Italiane viaggia ad energia pulita. Nei Centro di Recapito di Viareggio, via Giuseppe Garibaldi, di Lucca recapito Piaggia, via Carlo Piaggia, 1 e di Pietrasanta, via Provinciale, 288 infatti, sono entrati in funzione rispettivamente 7, 3 e 5 nuovi motocicli Euro 4 per rendere ecologica, agevole...

venerdì, 17 gennaio 2020, 12:27

Si arricchisce di nuovi contenuti il canale YouTube dell’Azienda USL Toscana nord ovest che apre una finestra informativa, diretta e gratuita sul mondo della sanità locale. Sul canale, raggiungibile inserendo la scritta “USL Toscana nord ovest” nella maschera di ricerca della pagina YouTube, sono state inserite altre tre trasmissioni del...

venerdì, 17 gennaio 2020, 11:22

Il Circolo del cinema inizia lunedì 20 gennaio, a S. Micheletto, ore 21,15 i suoi cicli con "Caro Leonardo", una serata dedicata a Leonardo Ghivizzani.

venerdì, 17 gennaio 2020, 11:21

Verranno abbattuti nei prossimi giorni tre tigli e un leccio lungo gli spalti delle mura. Il provvedimento è stato preso dall'amministrazione comunale a salvaguardia della incolumità pubblica, sulla base della relazione presentata dall'agronomo Massimiliamo Demi, nella quale si evidenzia la pericolosità dei quattro alberi posti lungo i marciapiedi di viale...

giovedì, 16 gennaio 2020, 23:49

Sabato 18 gennaio, alle ore 16,30 a Palazzo Ducale, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, e lo storico Franco Cardini, professore emerito presso l'Istituto di scienze umane SNS Pisa, intervengono su: «1070-2020 storia e vita di una cattedrale».