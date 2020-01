Qualità dell'aria: caminetti spenti e restrizioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti dal 3 al 7 gennaio

giovedì, 2 gennaio 2020, 16:38

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo a tutela della salute dei cittadini, hanno emesso un' ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli e al riscaldamento domestico valida da domani venerdì 3 gennaio fino a martedì 7 gennaio compreso.

Per i cinque giorni consecutivi, 24 ore su 24, non si potranno accendere gli impianti domestici di riscaldamento alimentati a legna, come i caminetti, salvo che rappresentino l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione Il divieto non riguarda le stufe a pellet e gli impianti ad alto rendimento termico. Il divieto non si applica nemmeno se la casa è posta a una quota di altitudine di oltre 200 metri.

Inoltre, sempre dal 3 al 7 gennaio compreso, dalle 7.30 alle 19.30 sui territori comunali interessati non potranno circolare autovetture diesel, euro 0, euro 1 ed euro 2, veicoli merci euro 0, euro 1 ed euro 2 ed autobus euro zero dei gestori di servizi TPL ed euro zero dei gestori di servizi turistici.

Il provvedimento, obbligatorio, è previsto dal Pac (Piano di Azione Comunale) sottoscritto dalle amministrazioni comunali della Piana di Lucca (Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo e Porcari). Inoltre rientra nelle misure inserite nel PRQA (Piano regionale per la qualità dell'aria) approvato dalla Regione Toscana che impone ai Comuni azioni contingibili e urgenti finalizzate alla riduzione delle emissioni di polveri sottili.