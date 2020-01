Quarto spettacolo della rassegna Amateatro 2019 della Compagnia Teatroenonsolo-Gianburrasca di Lucca

Altre notizie brevi

lunedì, 27 gennaio 2020, 15:18

In relazione agli articoli pubblicati in questi giorni e relativi alla cessione di quote del capitale investito nel project financing con il quale è stato realizzato l’ospedale “San Luca”, è necessario fornire alcune precisazioni sul funzionamento del progetto dei quattro nuovi ospedali del SIOR, di cui il presidio lucchese è...

lunedì, 27 gennaio 2020, 12:04

La gestione della propria impresa richiede sempre più impegno, nuove idee e capacità organizzative. E’ difficile, di fronte ai veloci cambiamenti di tecnologie e mercati, essere informati ed esperti di ogni aspetto della vita aziendale. Le opportunità di confronto e di formazione diventano, quindi, uno strumento essenziale per crescere, migliorarsi...

lunedì, 27 gennaio 2020, 10:53

«Trovata nella notte una zattera molto danneggiata e già occupata da altri naufraghi vi sono rimasto 27 ore finché un caccia greco non mi ha preso». Così, dal disastro di Capo Matapan, iniziano i diari di Fosco Guidugli (Massa 1907 – Viareggio 2001), quando il 28 marzo 1941 sull'incrociatore Fiume...

lunedì, 27 gennaio 2020, 10:52

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica l’ingresso di Silvia Bandini nelle liste dei medici di famiglia per l’Ambito territoriale Lucca e Pescaglia a partire da sabato 1° febbraio.

lunedì, 27 gennaio 2020, 10:27

E' fissato per oggi lunedì 27 gennaio alle ore 17.30 il primo Consiglio Comunale congiunto dell’amministrazione Fornaciari con il vicino Comune di Lucca.

lunedì, 27 gennaio 2020, 10:25

America contro tutti. Ritorna giovedì 30 gennaio alle 21 nell'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7) il ciclo di presentazioni bimestrali dei numeri di Limes - Rivista italiana di geopolitica.

lunedì, 27 gennaio 2020, 10:02

Che significato diamo alla felicità? Se stiamo svolgendo il lavoro che ci piace e che ogni mattina ci da motivazione per alzarci dal letto con un sorriso, se siamo riusciti a creare un ottimo rapporto con i nostri figli e se sappiamo gestire le nostre emozioni in modo da riconoscerle...

domenica, 26 gennaio 2020, 19:39

Martedì 28 gennaio alle ore 17 :00, nell’Auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, via San Micheletto n.3 Lucca, sarà presentato il libro « Questa guerra tanto rovinosa per tutto il mondo », dai diari di Fosco Guidugli, a cura di Patrizia Fornaciari.

sabato, 25 gennaio 2020, 17:01

"Un été à Lucques ai tempi di Carlo Lodovico" sarà il titolo della conferenza di giovedì 30 gennaio presso la sala conferenze di palazzo Pretorio. L'evento, organizzato dall' Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, avrà inizio alle 17:30. Si accede al convegno da via Vittorio Veneto.

sabato, 25 gennaio 2020, 15:46

Perché la tavola di pioppo sulla quale è stata raffigurata la Gioconda misura 53 x 77 centimetri? Per quale motivo Leonardo da Vinci fece altre due copie del suo capolavoro? Come mai sotto un'arcata del ponte presente nel dipinto si legge il numero 72? Chi è la donna immortalata nel...