Recaldin: "Tambellini un democratico? E' il primo a creare divisioni"

Altre notizie brevi

mercoledì, 8 gennaio 2020, 19:39

E' un dato di fatto che la percentuale più alta di NO2 (biossido di azoto) derivi dal traffico visto che la sua concentrazione è più alta nelle aree urbane. Il traffico inoltre è responsabile anche dell'emissione di sostanze organiche volatili che poi si trasformano in particelle: il ruolo che ha...

mercoledì, 8 gennaio 2020, 13:50

"Com'è noto - affermano Elisa Montemagni e Jacopo Alberti, consiglieri regionali della Lega - recentemente il primario di oculistica dell'ospedale San Luca di Lucca è stato sanzionato dall'Asl Toscana Nord-Ovest per un post pubblicato dal medico su Facebook.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 12:37

Venerdi’ 10 gennaio alle 21, presso l’auditorium “Vincenzo Da MassaCarrara” di Porcari, si terra’ un incontro sul tema “la sicurezza informatica dei ragazzi su internet” con il dott. Stefano Ramacciotti membro della ISC (associazione internazionale leader mondiale nella formazione e nella certificazione di competenze dela sicurezza informatica) e responsabile nazionale...

mercoledì, 8 gennaio 2020, 12:22

Cesvot pubblica la prima indagine conoscitiva sulle associazioni di promozione sociale in Toscana, un mondo che conta 2.520 organizzazioni (pari al 40,7% di tutti enti del terzo settore della regione) e offre servizi a 1milione e 300mila persone. La ricerca “Le associazioni di promozione sociale.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 11:49

Venerdì 10 gennaio, alle ore 21.00, al polo culturale Artémisia di Tassignano, si terrà una serata di musica folk dal titolo "Da Capannori alle Ande" promossa dall'associazione Tèlia, in collaborazione con il Comune di Capannori. Un concerto di brani musicali che spazieranno per l'intero globo, fino a La Paz, in...

mercoledì, 8 gennaio 2020, 11:46

L'associazione "Sinistra con" si appella ai comuni per concretizzare il programma che prevede la messa a dimora di un albero per ogni bambino nato o adottato: "L’iniziativa promossa dai Comuni di Lucca, Capannori, Porcari e Altopascio per promuovere la piantumazione di alberi in funzione anti inquinamento è molto importante.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 09:44

Venerdì 10 gennaio 2020, alle ore ore 16,00, nei locali del Centro Chiavi d'Oro, il primo incontro dell'anno 2020. Per i Pomeriggi di cultura e d'amicizia, il duo musicale “La Dama e l'Unicorno” (Anastasia Giusti, voce, arpa celtica, flauto traverso, e Daniele Ranieri.

mercoledì, 8 gennaio 2020, 09:10

Scontro in autostrada stamattina, intorno alle 7, tra un'auto e una moto in zona Lucca. Il conducente della moto è stato portato in codice rosso, ma soltanto per dinamica (non dovrebbe avere niente di grave), all'ospedale "San Luca" di Lucca.

martedì, 7 gennaio 2020, 21:43

Il segretario del Circolo Centro Storico del Pd Roberto Panchieri risponde all'intervento del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini: Confesso di essere rimasto positivamente colpito dall'intervento di Tambellini, che propone un'immagine del sindaco più decisamente politica. Significa, immagino, che si voglia dare un contributo fattivo a far uscire il Pd locale...

martedì, 7 gennaio 2020, 16:47

Il Comitato provinciale AICS Lucca APS- Ente di Promozione sportiva e Promozione sociale ha partecipato, tramite due associazioni affiliate (ASD Aquila Nozzano e ASD Circolo AICS Lucca), al bando promosso da Sport e salute S.p.A. in merito al Progetto "SPORT DI TUTTI – edizione young", realizzato con la collaborazione delle...