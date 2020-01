Sabato 25 e domenica 26 gennaio visite guidate all'ex ospedale psischiatrico di Maggiano

Altre notizie brevi

Anche Potere al Popolo sarà in piazza sabato assieme al comitato contro la sperimentazione del 5g, per ribadire la nostra contrarietà alla trasformazione della provincia di Lucca in un laboratorio di sperimentazione di tecnologie dagli effetti ancora largamente sconosciuti.

"Anche nel 2020, CasaPound Italia Lucca continuerà a fornire un aiuto alle famiglie italiane in difficoltà economica tramite la raccolta alimentare. Chi voglia contribuire a può contattarci al numero 3319309335 oppure passare dalla nostra sede in via Michele Rosi 76 ogni sabato pomeriggio dalle 16 alle 19".

Come ogni anno, il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, attraverso il quale l'Italia onora e ricorda la tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe nonchè l'esodo dalle loro terre dei popoli istriani, dalmati e giuliani.

La piazza della chiesa di San Vito sarà intitolata alle Vittime dell'Immigrazione. Lo ha deciso l'amministrazione comunale sulla base della richiesta avanzata nelle scorse settimane dalla parrocchia del quartiere, condivisa da molti cittadini lucchesi, dall'associazione Il Tondo, dall'ufficio Migrantes, dal centro per la cooperazione missionaria e dalla Caritas dell'Arcidiocesi di Lucca.

In merito alla segnalazione dell’associazione “Non una di meno” sull’utilizzo nelle strutture sanitarie della Ru486 per l’interruzione di gravidanza, l’Azienda USL Toscana nord ovest è consapevole del fatto che si tratta di una tematica importante e molto sentita ed evidenzia che nell’ambito territoriale di Lucca si sta definendo una specifica...

Sabato 25 gennaio alle ore 7.30 su Rai Tre Toscana andrà in onda uno speciale dedicato al 25° festival LuccAutori ed alla 19^ edizione del Premio letterario Racconti nella Rete. Regia di Luca Martinelli.Vedremo in rapida carrellata tanti protagonisti del festival che si è svolto lo scorso ottobre a Lucca.Intervengono...

Convegno promosso dall'Andi Giovani col patrocinio/accreditamento dell'ordine dei medici sabato 25 gennaio dalle ore 9 alle 12.30 presso la sede dell’Ordine dei Medici di Lucca, in via Guinigi 40.

«La condizione del trasporto su gomma a Lucca è ormai una riffa quotidiana in cui a perdere sono sempre i cittadini. Un disservizio perpetuo, a fronte di costi sempre maggiori per biglietti e abbonamenti. E lo scaricabarile tra CttNord e Regione Toscana è inaccettabile dinanzi a mezzi vecchi e pericolosi»:...

Il Rotary club di Lucca nei service dell'annata ha inserito un intervento di restauro di un quadro, di epoca seicentesca, raffigurante un Ecce Homo, che appartiene alla chiesa di Santa Maria di Corte Orlandini e che si trovava in condizioni di forte degrado.

"La Toscana è ancora una volta la prima regione per efficienza e qualità dell'assistenza ospedaliera. La nuova conferma viene questa volta dal Rapporto Sdo (Scheda dimissione ospedaliera) del Ministero della salute relativo al 2018. Una bella notizia che mi fa piacere comunicare e condividere, e per la quale, come sempre,...