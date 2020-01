Saranno presentati questa sera, martedì 14 gennaio alle 21, i nuovi corsi Sub e Apnea 2020 presso la piscina I.T.I di via Carlo Piaggia

Altre notizie brevi

martedì, 14 gennaio 2020, 15:07

Giovedì 16 gennaio alle ore 21 alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi a Porcari sarà presentato il libro di Divo Stagi ‘Racconti della mia vita’ edito da Maria Pacini FazziIl libro, pubblicato in occasione del 75° anniversario dalla Liberazione di Lucca, con il patrocinio del Comune di Lucca per la Continuità della...

martedì, 14 gennaio 2020, 14:06

Assemblea pubblica venerdì 17 gennaio alle ore 21:00 presso l'auditorium della “Pia Casa” in Via Santa Chiara – Lucca. Aderiscono: PD, articolo UNO, Sinistra con, Sinistra Italiana, PCI, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista"L’Amministrazione Trump - si legge nel comunicato - con un atto di terrorismo, assassinando uno dei massimi esponenti...

martedì, 14 gennaio 2020, 13:47

La consigliera regionale Alessandra Nardini (PD) interviene sulla vicenda del quarantunenne che si è dato fuoco ad Altopascio dopo la notifica della sfratto, deceduto oggi al Centro Grandi Ustioni di Pisa: "La vicenda del quarantunenne di Altopascio, morto al Centro Grandi Ustioni di Pisa dopo essersi dato fuoco in seguito...

martedì, 14 gennaio 2020, 10:58

Il consigliere comunale Lega Salvini premier a Capannori Bruno Zappia: "Alcuni cittadini di Segromigno in Piano ancora una volta segnalano e sollecitano l'amministrazione poiché, giornalmente, per attraversare la strada i pedoni corrono il rischio di essere investiti, per la totale mancanza di marciapiedi, gli automobilisti parcheggiano in modo selvaggio lungo...

martedì, 14 gennaio 2020, 10:48

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia - Province di Lucca e Massa Carrara, rende noto che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso Haccp per addetto complesso e semplice - e relativi aggiornamenti - in partenza il 20 gennaio nella sede di Lucca...

martedì, 14 gennaio 2020, 10:06

Il progetto Agorà della scienza, promosso dalla Biblioteca Civica “Agorà” e dall’Associazione “Amici dell’Agorà- Lucca” riprende la serie degli incontri di divulgazione della cultura scientifica. Si tratta, come di consueto, di conferenze ad ingresso libero che si tengono nell’auditorium della Biblioteca Civica.

lunedì, 13 gennaio 2020, 22:25

I figli di Lando Baldassari, l'ex sindaco di Pescaglia deceduto alcuni giorni fa, Dante e Stefano, i nipoti Filippo e Federica assieme alle nuore Anna e Simonetta, vogliono ringraziare tutti coloro che con il loro affetto e le loro testimonianze ci hanno fatto sentire meno soli in questo triste momento.

lunedì, 13 gennaio 2020, 17:24

Potere al Popolo Lucca interviene su quanto avvenuto questa mattina ad Altopascio: Succede al Altopascio: un uomo di quarantuno anni, in preda alla disperazione si sarebbe cosparso di un liquido infiammabile per darsi fuoco. Il motivo? L'uomo stava attendendo lo sfratto dall'appartamento condominiale dove abitava, e quando a mezzogiorno sono...

lunedì, 13 gennaio 2020, 17:22

"Una tragedia. Non c'è nessun altro termine per commentare quello che è successo ad Altopascio. Se venisse confermata la prima ricostruzione, secondo la quale il quarantenne brasiliano adesso in fin di vita si sarebbe dato fuoco dopo aver ricevuto un'ordinanza di sfratto esecutivo, alla commozione andrebbe immediatamente unita la riflessione.

lunedì, 13 gennaio 2020, 14:52

Dopo la posa della soglia di inciampo alla Pia Casa, la settimana ci presenta ancora due importanti iniziative programmate nell'ambito del calendario della Memoria attuato da Comune e Provincia di Lucca con il sostegno scientifico e il supporto organizzativo dell'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea.