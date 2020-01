"A Segromigno in Piano mancano i marciapiedi"

martedì, 14 gennaio 2020, 10:58

Il consigliere comunale Lega Salvini premier a Capannori Bruno Zappia: "Alcuni cittadini di Segromigno in Piano ancora una volta segnalano e sollecitano l'amministrazione poiché, giornalmente, per attraversare la strada i pedoni corrono il rischio di essere investiti, per la totale mancanza di marciapiedi, gli automobilisti parcheggiano in modo selvaggio lungo la via e non solo. Per attraversare la strada in alcuni punti dove ci sono le strisce pedonali, è una trappola. Hanno messo il cartello per ricordare le vittime della strada e poi non fanno nulla per evitare incidenti. Presenterò un interpellanza a questa amministrazione che tutto fa tranne gli interessi dei cittadini".