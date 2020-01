Serate in musica al Caffè delle Mura di Lucca

martedì, 7 gennaio 2020, 15:00

Riprende la programmazione dei concerti Jazz all’Antico Caffè delle Mura: previsti due venerdì al mese al partire dal 10 gennaio. Le proposte hanno il patrocinio dei Comune di Lucca e sono a cura del Circolo Lucca Jazz che da più di due anni ha realizzato un palinsesto di alto livello, coinvolgendo musicisti come i pianisti Mauro Grossi, Ludovico Fulci e Riccardo Arrighini, Ugo Bongianni, molti jazzisti di importanti Big Band a livello nazionale come Nico Gori, le vocalist Claudia Tellini e Michela Lombardi, poi Nico Vernuccio, Fabrizio Desideri, Marco Cattani e altri di altrettanta qualità. Un repertorio da vero e proprio Festival, ospitato negli ambienti del Caffè delle Mura, grazie alla sensibilità dei gestori Barsotti. Ci sono state numerose le collaborazioni che hanno anche tenuto conto delle realtà musicali cittadine, come l’Associazione Animando, con il contributo artistico di Laura De Luca, il Liceo Musicale Passaglia protagonista di numerose jam session con giovani musicisti dell’Orchestra Jazz e le artiste ospiti del Festival Lucca Donna Jazz. Il gruppo che riapre la stagione 2020 è quello che abitualmente si ritrova al Circolo Lucca Jazz e pe4 iol 10 gennaio riproporra lo Swing , italiano e standard, con le voci di Daniela Acquaviva ed Emanuela Vannucci, oltre a Urbano Giulianetti detto “Il Binbo”al piano, Daniele Micheli al contrabbasso, Lorenzo Fuzica alle percussioni e Vittorio Barsotti alla batteria. Parteciperà anche Fabrizio Desideri con i suoi sax… Il concerto, alle 21,45, si godrà con ingresso e consumazione, oppure con la possibilità di cenare dalle 20.30 a prezzo ridotto per i soci del Circolo Lucca Jazz ed Animando…. Vi aspettiamo numerosi! Per informazioni e prenotazioni: 334 341 2486