lunedì, 20 gennaio 2020, 19:54

Si terrà a Firenze il 25 gennaio alle 15 in Piazza della Libertà 12 all'interno del Parterre (Sala dei Marmi) in occasione della giornata mondiale Stop 5G.

E' previsto aperitivo e presidio in piazza della libertà. Si porterà alla C. A. attenzione dei media e delle amministrazioni comunali fiorentine, Lucchesi, Livornesi, Aullesi, Gavorranesi e di tante altre città Toscane la conclusione delle varie petizioni raccolte, una tra le tante quella della Citta Metropolitana di Firenze per chiedere ai comuni facenti parte, una moratoria stop 5G. Raccolte oltre 10.000 firme.

Interverranno illustri ospiti, amministratori locali, e conferenza stampa (la presente valga come formale invito).

Parleremo di Elettrosmog, di abbattimenti degli alberi sani, faremo il punto della situazione assieme ai comitati e associazioni intervenuti ed elaboreremo strategie comuni e chiederemo a chi interverrà degli amministratori locali un approfondimento sui temi trattati, l'adozione dei "Piani Antenne", di rifiutare le richieste S.C.I.A. per le nuove installazioni o potenziamento delle reti preesistenti al 5G, di bloccare l'abbattimento sistematico delle alberature sane per facilitare la comunicazione del sistema di trasmissione 5G, dunque l'applicazione del Principio di Precauzione e di tutte quelle norme a tutela della salute pubblica.

Link dell'evento: https://www.facebook.com/events/1122919294746955/