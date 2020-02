Sold out e grande successo per la prima di "The Magical"

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:55

Un inizio davvero folgorante. Non esiste aggettivo migliore per definire il debutto teatrale di "The Magical", il nuovo musical realizzato dall'Associazione "K-Antares" ONLUS e dall'Associazione Italiana Persone Down ONLUS sezione Versilia, in collaborazione con le scuole di ballo "Soj Guayiro" e "Momo Dance".

Sabato 25 Gennaio scorso, infatti, ha debuttato sul prestigioso palcoscenico del Teatro dell'Olivo di Camaiore il secondo spettacolo nato da questa sinergia. Dopo lo straordinario successo del precedente "Wonderland's Music All" l'attesa era davvero tanta e la risposta del pubblico non si è fatta pregare.

La serata ha fatto registrare il "tutto esaurito", con l'incasso che ha superato le migliori aspettative. Parte dello stesso è andato in beneficenza a favore dei progetti dell'AIPD Versilia ONLUS. Alla serata è intervenuto anche il vicesindaco di Camaiore, Marcello Pierucci.

Il pubblico è rimasto incantato dagli interpreti dello spettacolo Francesca Benassi, Nicola Benedetti, Cristian Florin Chis, Chiara Matteucci per la "K-Antares" e da Annagiulia Bertolucci, Cristina Cattani, Federico Covini, Jessica Genovesi, Simone Lucchesi, Francesco Manfredini, Sergio Meconi, Viola Paci, Valerio Rapeti, Federico Ugolini per l'AIPD, così come dalle coreografie di Alessio Da Prato e Mariangela Ghilarducci, oltre alla conduzione della serata ad opera di Deanna Picchi e dal lavoro svolto dalla regia di Lorenzo Simonini e dalla vocal coaching Karen Del Greco.

Vista l'affluenza e il calore dimostrato dal pubblico e per tutti coloro che purtroppo non sono riusciti a presenziare al debutto, è stata annunciata una replica che si potrebbe tenere tra i mesi di Maggio e Giugno, con location ancora da stabilire.