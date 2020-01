Tutto il bello che c’è in te: dall’autoconsapevolezza alla felicità, corso intensivo su Intelligenza Emotiva e Scienza del Sé

lunedì, 27 gennaio 2020, 10:02

Che significato diamo alla felicità? Se stiamo svolgendo il lavoro che ci piace e che ogni mattina ci da motivazione per alzarci dal letto con un sorriso, se siamo riusciti a creare un ottimo rapporto con i nostri figli e se sappiamo gestire le nostre emozioni in modo da riconoscerle ed esprimerle senza reprimerle, siamo già sulla strada per la vera felicità. Nasciamo biologicamente predisposti per vivere nella felicità, ma nel tempo ci ritroviamo ad affrontare nuove sfide e momenti anche meno piacevoli che possono allontanarci dalla felicità. Conoscere il nostro potenziale, come funziona il nostro cervello (generatore dei nostri stati emotivi) e come possiamo gestire intelligentemente le nostre emozioni ci aiuta a vivere meglio e a comunicare in modo empatico con gli altri. Lo dice la Scienza della Felicità! La felicità, secondo molteplici studi scientifici e universitari, si può costruire e diventa una competenza che si può allenare, proprio come un muscolo.

Stefano Macrì, autore del libro Benvenuta felicità! e formatore in Scienza del Sé, con competenze certificate dalla Regione Lombardia, terrà il suo prossimo corso sull’Intelligenza emotiva e sulla Felicità a Lucca, in cui guiderà le persone alla conoscenza dei bisogni che muovono l’intera umanità e ogni singolo individuo, all’intelligenza emotiva e all’empatia, fino alla creazione di una vera e propria mappa dell’autoconsapevolezza.

Il corso intensivo Tutto il bello che c’è in te si terrà domenica 2 febbraio 2020, dalle ore 9:30 alle ore 18:00, presso Grand Hotel Guinigi, Via Romana 1247 Lucca. E’ possibile partecipare prenotando il proprio posto su Eventbrite https://tuttoilbellolucca.eventbrite.it