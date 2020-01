Un appuntamento culturale alla Fondazione Tobino

martedì, 28 gennaio 2020, 19:47

Sabato 22 febbraio alle ore 9:00 in occasione del 110° anniversario della nascita dello scrittore viareggino, la Fondazione Mario Tobino organizza "L' ultima chiave", una passeggiata nel tempo tra psichiatria, letteratura e arte.



L'evento, a cura di Enrico Marchi, vede al centro della mattinata letture tobiniane, esperienze artistiche di riabilitazione psicosociale svoltesi a Maggiano negli anni Sessanta e performance musicali legate al tema della follia.



La manifestazione è realizzata in collaborazione con MT6 ArtGroup e associazione ALAP. Per partecipare é obbligatoria la prenotazione. Chiamare il numero 0583 327243 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30.