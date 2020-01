UTS inaugura il primo anno accademico a Lucca

mercoledì, 8 gennaio 2020, 23:05

UTS inaugurerà il primo anno accademico il 10 gennaio 2020 a Lucca, presso la Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca, in via san Micheletto n.3, alle ore 9,30.

UTS è una scuola privata di merito, volta a integrare la formazione teorica di corsi di laurea, di master e di dottorati di ricerca di università riconosciute con la formazione pratica professionalizzante di enti e d’imprese del terzo settore. UTS costituisce uno spazio di ricerca-intervento per gli enti e le imprese sociali, che con il contributo scientifico delle università associate al progetto potranno migliorare e innovare i propri servizi. La formazione svolta da UTS sarà riconosciuta agli studenti dalle università collegate con il rilascio, insieme ai titoli di studio, di un Diploma supplement, la cui valenza è europea e certifica le competenze e le esperienze acquisite.

UTS promuoverà presso gli Associati interessati la costituzione di “Poli di alta formazione e di ricerca sociale”, che saranno autogestiti. I Poli si configureranno come spazi laboratoriali, di studio, d’innovazione organizzativa e tecnologica. La collaborazione con le università avverrà su più piani: dalla didattica disciplinare alla ricerca, dal tutoraggio alla co-progettazione d’iniziative volte a innovare i modelli d’intervento nei servizi alle persone.

UTS è stata costituta da Campus Leonardo Impresa Sociale. Essa ha già attivato la collaborazione con alcune università per svolgere corsi di laurea in presenza, in video conferenza e in forma telematica. Le università sono: il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento, inizialmente con una laurea serale in economia aziendale e una borsa di dottorato; l’Università telematica pubblica da Vinci (UNIDAV), di proprietà dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti Pescara, con più corsi di laurea, master, corsi di specializzazione (quest’anno si inizierà con il corso di laurea in Giurisprudenza); la Scuola di Scienze dell’Educazione San Giovanni Bosco, aggregata all’Università Pontificia Salesiana, che curerà la didattica laboratoriale e i programmi di professionalizzazione di UTS, apportando anche più corsi di laurea in psicologia e in scienze dell’educazione. È attiva, inoltre, la collaborazione con la Scuola di Psicoterpia Integrata riconosciuta dal MIUR. Sono in corso contatti con altre università per l’avvio di ulteriori collaborazioni. L’amministrazione e il coordinamento didattico di UTS hanno sede a Firenze, presso “Villa La Colombaia” in via di Marignolle. Sono in via di attivazione quattro Poli, per i quali sono state reperite le sedi e gli ambienti di apprendimento sono in via di allestimento e di organizzazione.

Il 10 gennaio 2020 a Lucca, per l’inaugurazione dell’anno accademico, la lectio magistralis è stata affidata a Luca Borgna. Saranno presenti le autorità accademiche delle università collegate, le autorità locali e l’Assessore alla Salute della Regione Toscana.

L’inaugurazione di Lucca sarà una occasione per conoscere il programma di lavoro di UTS, per prendere visione di come saranno organizzati i Poli territoriali e per fissare visite di approfondimento dei progetti in corso, in vista dell’incontro del 3 febbraio a Roma.