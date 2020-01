Venerdì 31 gennaio a Pieve di Compito la conferenza 'Compitese 1944, storie dell'occupazione tedesca'

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 gennaio 2020, 16:47

Dopo il successo ottenuto in autunno, tornano anche per il 2020 le due novità della Biblioteca comunale "A. Carrara" di Altopascio. Da sabato 1° febbraio, infatti, ricomincia il laboratorio in lingua inglese per bambini e ragazzi, mentre da metà febbraio torna l'english book club at your library.

mercoledì, 29 gennaio 2020, 15:10

Visto il verificarsi di superamenti del livello di criticità della qualità dell'aria negli ultimi 7 giorni e le previsioni di ulteriori sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili, dovuti anche alle condizioni meteo favorevoli all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, i Comuni di Capannori, Altopascio e Porcari, a tutela della salute dei...

mercoledì, 29 gennaio 2020, 14:42

"Chi governa il Paese, così come chi si candida a governare le Regioni, dovrebbe ricordarsi che dal Terzo Settore può trarre linfa vitale per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma anche per migliorare la qualità delle risposte istituzionali ai bisogni, anche nuovi, della nostra comunità" lo ha detto...

mercoledì, 29 gennaio 2020, 13:11

E’ indetta una procedura pubblica finalizzata all'individuazione di tre persone cui affidare l'incarico di membro esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Capannori per il periodo 2020/2022. Sono richiesti titoli di studio ed esperienza professionale.

martedì, 28 gennaio 2020, 20:11

Martedì 4 febbraio, riprendono dopo il consueto periodo di pausa invernale, gli incontri su tematiche micologiche e naturalistiche curati dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “B. Puccinelli”.

martedì, 28 gennaio 2020, 20:05

Venerdì 31 gennaio alle 17 il Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, presso i locali e con la fattiva collaborazione del Caffè Letterario LuccaLibri (viale Regina Margherita, 137) ha organizzato un incontro con il professor Gabriele Matraia, già sindaco di Borgo a Mozzano, insegnante di lettere e studioso della...

martedì, 28 gennaio 2020, 19:47

Sabato 22 febbraio alle ore 9:00 in occasione del 110° anniversario della nascita dello scrittore viareggino, la Fondazione Mario Tobino organizza "L' ultima chiave", una passeggiata nel tempo tra psichiatria, letteratura e arte.L'evento, a cura di Enrico Marchi, vede al centro della mattinata letture tobiniane, esperienze artistiche di riabilitazione psicosociale...

martedì, 28 gennaio 2020, 16:57

Apriranno sabato prossimo, 1° febbraio, le iscrizioni ai servizi comunali di mensa e trasporto per l'anno scolastico 2020-2021. Le domande di iscrizione potranno essere presentate in due modalità: online fino al 31 maggio, collegandosi al sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it alla sezione 'Servizi online' ); all'Ufficio politiche educative del Comune dal...

martedì, 28 gennaio 2020, 16:54

Nicola Buchignani, consigliere comunale Fratelli d’Italia: Lucca Città capoluogo, culla della cultura, attrazione turistica, sede delle maggiori società sportive, importante snodo infrastrutturale, ricca di attività commerciali, artigianali ed industriali, da troppi anni non si vede rappresentata nel Consiglio Regionale da un componente della destra locale.

martedì, 28 gennaio 2020, 16:52

Quattro domeniche di divertimento il 2, 9, 16 e 23 febbraio con il 'Carneval Paganico' promosso dall'associazione di volontariato Carneval Paganico, in collaborazione con il Comune. Il paese di Paganico si vestirà a festa con maschere e coriandoli a partire dalle ore 14.30 (ingresso libero) per accogliere grandi e piccini...