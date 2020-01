Venerdì 31 gennaio e venerdì 7 febbraio l'Avis comunale Altopascio e l'Associazione Zero in Condotta organizzano, con il patrocinio del Comune di Altopascio: "Aspettando Cartoon School"

martedì, 28 gennaio 2020, 15:40

Ogni anno Avis porta nelle scuole primarie di primo e secondo grado della Toscana degli esperti animatori che aiutano i ragazzi a realizzare il loro cartone animato.

Tutto, dal disegno alla colonna sonora, viene realizzato dagli studenti, sotto la supervisione degli animatori.

Quest'anno Cartoon School sarà presente per il terzo anno nell'istituto comprensivo di Altopascio dal 10 al 14 febbraio.

Per questo, in queste due serate, saranno proiettati una selezione dei cartoni delle varie scuole (31 gennaio) e i due cartoni animati realizzati gli anni passati dall'istituto comprensivo di Altopascio, con un po' di dietro le quinte (7 febbraio). Entrambe le serate si terranno nella sala della mediateca comunale, in piazza Ospitalieri 7, con inizio alle 21.

L'ingresso è gratuito.