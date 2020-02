A Lucca il 27^ convegno “Prevenire è ancora possibile”

Altre notizie brevi

Proseguono le iniziative di "Pòstera - Il futuro che manca" la nuova manifestazione culturale promossa dal Comune di Capannori e dal Cineforum Ezechiele 25,17. Domani, sabato 15 febbraio, alle ore 10.30 al polo culturale Artémisia a Tassignano si terranno letture rivolte a bambini da 0 a 6 anni e alle...

Il 20 febbraio (h. 17-19) riprendono le attività della Società Filosofica Italiana a Lucca per l'anno 2020, con la presentazione del libro Ripensare la politica. Immagini del possibile e dell'alterità, a cura di Emanuele Profumi e Alfonso Maurizio Iacono (Edizioni ETS, Pisa 2019), all'interno del ciclo di incontri su "Idealismo,...

Nuovo incontro organizzato dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “B. Puccinelli”; martedì 18 febbraio, alle ore 21,15 presso la sede del gruppo in Via Urbiciani, 380 a San Concordio – Lucca, Graziano Di Giuseppe, Professore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e membro del Consiglio Direttivo della Società...

Venerdì 14 febbraio lavoratori e lavoratrici della scuola saranno in piazza in diverse città italiane: Firenze (alle ore 10 inizio del corteo da Piazza Santa Maria Novella), Milano, Torino, Bologna, Taranto, Sassari e Cagliari. Obiettivo di chi - scrive Potere al popolo di Lucca - ogni giorno, entra nelle aule...

Una rapida perturbazione, associata localmente a forti venti occidentali, transiterà a partire dalla serata di oggi, giovedì 13 e nella notte fra giovedì e venerdì 14 febbraio. La perturbazione, che ha spinto Sala operativa della protezione civile a emanare un codice giallo, valido fino alla mattina di domani, venerdì 14...

L'associazione "Sinistra con" ha organizzato una scuola di formazione politica (gratuita, aperta a tutti, itinerante sul territorio), alla quale parteciperanno cinque importanti professori universitari.Per presentare l'iniziativa è convocata per domani (venerdì 14 febbraio), una conferenza stampa, in programma alle ore 12 presso la sede dell'associazione, in via Vecchia Pesciatina 1076...

In previsione della trasferta al Teatro dell’Opera di Firenze per la rappresentazione di Don Pasquale, di Gaetano Donizetti, il Circolo Catalani organizza un incontro propedeutico per meglio comprendere l’opera del bergamasco. L’incontro, una conversazione condotta e curata da Roberto Del Nista, avverrà mercoledì 19 febbraio 2020 (ore 17.30), nella Saletta...

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia - Province di Lucca e Massa Carrara, informa che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di caffetteria in programma tutto nella sola giornata di martedì 25 febbraio dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 17:30...

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli innamorati e dedica a San Valentino due cartoline filateliche, colorate ad animate, dove sono raffigurati alcuni tra i più importanti personaggi dei fumetti Disney già protagonisti di francobolli emessi recentemente.Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare e...

Il settore agricolo toscano vive da anni un periodo di crisi. Nel 2019 nella regione sono 37.356 [1] le imprese attive di “agricoltori, allevatori, attività di caccia e servizi connessi”, in calo del -1,3% rispetto al 2018 e del -9,2% sul 2010.