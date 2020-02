Ad Artè va in scena lo spettacolo "Ai piedi dell'Olimpo"

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:49

Sabato 8 febbraio, alle ore 16.00, ad Artè andrà in scena 'Ai piedi dell'Olimpo', storie di miti e speranze, spettacolo promosso da Mimesis Compagnia Teatrale, di Rosanna Magrini con Caterina Simonelli e Stefano Tognarelli. Lo spettacolo sarà messo in scena nell'ambito della 'Rassegna Teatro Bambini' inserita nel cartellone della Stagione Artistica promossa dal Comune e gestita da 'Battista Ceragioli Management'.



Icaro, ancora zoppicante per la caduta, e la bellissima Pandora, condurranno i ragazzi alla scoperta dei miti greci. Storie di Dei, eroi e semplici uomini e donne, che toccano ogni aspetto della vita e ci raccontano gli aspetti più oscuri e sottili dell'animo umano e quelli più luminosi, che accompagnano i sognatori, gli avventurosi e, a volte, anche i ribelli.



Biglietto adulti 6 euro, biglietto bambini 4 euro.

Per informazioni 392 3409380.