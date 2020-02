Al Pinturicchio appuntamento con la musica rock e blues degli anni 70

martedì, 4 febbraio 2020, 09:52

Appuntamento con la musica degli anni '70 venerdì 7 febbraio a partire dalle 21.30 al "Pinturicchio".

Nella Sala della Cultura in via Borgo Giannotti 42 a Lucca si esibirà infatti in un trascinante concerto ad ingresso gratuito, la "Chewingum Rock & Blues Band", un gruppo che si è formato a Lucca negli anni '80, intorno al polistrumentista Urbano Giulianetti, che una ventina di anni prima faceva parte della celebre band (anch'essa lucchese) "I milionari", conosciuta a livello nazionale e internazionale.

Dopo aver interrotto la propria attività, la "Chewingum Rock & Bleus Band" si è ricostituita nel 2017, iniziando un nuovo interessante percorso musicale.

Fanno parte della band, oltre a Giulianetti alle tastiere, Claudio Orsi alla batteria, Daniele Micheli alla chitarra e voce e Massimo Capanni al basso e voce.

Si tratta di artisti davvero di alto livello, che permetteranno al pubblico presente di ascoltare tanta buona musica rock e blues.

L'esibizione della band lucchese è l'ulteriore evento di un programma ricchissimo e variegato partito già da alcuni mesi al Pinturicchio.

Le molte serate già organizzate (concerti, spettacoli, presentazioni di libri etc) hanno fatto registrare una grande partecipazione di pubblico.

Gli ultimi appuntamenti sono stati quello del 22 gennaio "Vieni a Veglia Co' Vegliarini", nel corso del quale Gigi, Marco, Gavorchio e Debora hanno parlato ad un'ampia platea, fra il serio e il faceto, di Lucca e dei lucchesi, e quello del 28 gennaio con la presentazione del libro di Pietro Paolo Pighini "La Gioconda e il segreto di Leonardo"; in quest'ultimo caso l'autore ha permesso al pubblico presente di scoprire qualcosa di più e di nuovo su un quadro tuttora oggetto di studi ed interpretazioni, scrigno di segreti e misteri che non hanno certezze.