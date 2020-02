Al via venerdì 28 febbraio, al polo culturale Artémisia di Tassignano, il secondo ciclo della rassegna 'Il territorio racconta'

Altre notizie brevi

Il Gruppo Volontari Carcere, che gestisce la Casa San Francesco a San Pietro a Vico, destinata all'accoglienza di detenuti in misura alternativa e di ex-detenuti, esprime il suo ringraziamento più sentito a:

Un viaggio alla fine del XX secolo, tra celebri pagine di Serghej Prokofiev, Antonín Dvořàk ed Ernest Chausson è quanto proposto da Gabriele Pieranunzi, virtuoso del violino, finalista e per due volte premiato al Concorso Paganini, primo violino di spalla del Teatro San Carlo di Napoli, insieme alla pianista Jin...

Appuntamento con la poesia e conversazione con l’autore, questo venerdì 21 febbraio dalle ore 21, nel salotto artistico letterario di Villa Le Sughere, in località Conti 15, subito dopo il borgo di Marginone lungo la via in salita verso Montecarlo.

L'attuale tema del Coronavirus sarà al centro di un incontro pubblico di informazione in programma domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 21.00, nella sala del consiglio comunale di Capannori.

Una richiesta di incontro per pulizia mezzi e indicazioni per operatori di esercizio in relazione alla epidemia del Coronavirus 2019-nCov è stata inoltrata dalla segreteria regionale dell'organizzazione sindacale Ugl/Fna."Abbiamo avanzato questa richiesta di intervento- spiega il segretario provinciale Ugl/Fna Cipriano Paolinelli - a chi di competenza nella convinzione che si...

Per consentire la revisione delle collezioni e lo scarto inventariale la biblioteca comunale 'G. Ungaretti' al polo culturale Artémisia di Tassignano resterà chiusa al pubblico lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio per l'intera giornata e giovedì 27 febbraio solo al mattino. La biblioteca riaprirà regolarmente al pubblico giovedì...

Giovedì 20 febbraio alle ore 21.15 al teatro Artè, nell'ambito della stagione artistica promossa dal Comune di Capannori e gestita da Battista Ceragioli Management, il Gruppo Teatro Chièdiscena presenta lo spettacolo "Libertango - Equivoci e Passioni".

È disponibile il numero 45/46 - 2019 delle rivista “Documenti e Studi”, semestrale dell'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea in Provincia di Lucca, con gli atti del convegno “Tra storia e professione medica. Curare la guerra a Lucca.

Sabato 22 febbraio alle 9 presso l'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La Fondazione Mario Tobino organizza presso l'ex ospedale psichiatrico di Maggiano l'appuntamento culturale "L'ultima chiave" a cura di Enrico Marchi. Passeggiata nel tempo tra psichiatria, letteratura ed arte con letture tobiniane, performance musicali legate al tema della follia e...

L’ISI Sandro Pertini è stato individuato da INDIRE, mediante procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche per la creazione di elenchi di scuole polo AE del progetto “Avanguardie Educative”, come scuola polo per la Toscana ed è chiamata a garantire la diffusione sul territorio regionale dei principi...