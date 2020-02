Alla "Buonarroti" di Ponte a Moriano si presenta il nuovo PON

martedì, 4 febbraio 2020, 08:25

Venerdì 7 febbraio alle ore 18 presso la scuola secondaria di primo grado Buonarroti di Ponte a Moriano verrà presentato il nuovo PON "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" (fase 2) riservato ai ragazzi frequentanti l'Istituto Lucca 5.



Oltre al dirigente Marco Orsi sarà presente il sindaco Alessandro Tambellini che ha avuto modo di apprezzare il progetto realizzato con Minecraft nel primo modulo del PON a giugno 2019, progetto che ha avuto riconoscimenti importanti anche a livello nazionale.Durante l'incontro i ragazzi che hanno frequentato il modulo a giugno 2019 presenteranno il lavoro svolto e riceveranno gli attestati. Verrà introdotto il tema del progetto di quest'anno, che interessa sia il gruppo della primaria (La sorgente del mio territorio digitale) sia il gruppo della secondaria di primo grado (Vi presento il mio avatar ed il nostro percorso).Questo PON 2020 parteciperà anche al Concorso Minecraft per il Museo del Novecento M9 di Venezia che intende porre l'accento sui temi legati alla riqualificazione urbana, prendendo spunto dalle direttive delle Nazioni Unite, invitando le scuole a progettare uno spazio "urbano" ricostruito con lo strumento didattico Minecraft.Nella speranza di una vs presenza, per noi molto gradita e a disposizione per ulteriori dettagli, ringrazio sin da ora per la vs disponibilità e saluto cordialmente.