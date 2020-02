Assemblea dei soci dell'Associazione Musicale Lucchese

Altre notizie brevi

martedì, 11 febbraio 2020, 21:17

Il progetto Agorà della scienza, promosso dalla Biblioteca Civica “Agorà” e dall’Associazione “Amici dell’Agorà – Lucca”, prosegue la sua attività proponendo un nuovo incontro mensile previsto per sabato 15 febbraio. Si tratta della presentazione di uno studio dal titolo “Istrici e lupi dei nostri boschi” condotto dal gruppo di ricerca...

martedì, 11 febbraio 2020, 18:50

Ora che si sono spenti i riflettori e che le elezioni in Emilia sono state archiviate, si può provare a parlare “laicamente” di una vicenda che ha a lungo occupato le pagine della stampa nazionale e che ha sollevato sdegno e commozione.

martedì, 11 febbraio 2020, 18:48

Terza candelina per Le Rinascenze-Arte in Villa 2020, festival d’arte e cultura previsto per sabato 30 e domenica 31 maggio. Quest’anno tra le tante novità ci saranno nuovi spazi inediti e ristrutturati presso la prestigiosa Villa Reale di Marlia, medesima location che ha portato tanta fortuna a questo evento eccezionale...

martedì, 11 febbraio 2020, 18:21

Presentazione lucchese del libro "Non è per snob. Lezioni di bon ton per un mondo più gentile" (Mondadori) di Leopoldina Pallotta della Torre che si terrà giovedì 13 febbraio alle 18,30 all'Atelier Ricci a Lucca.

martedì, 11 febbraio 2020, 18:18

Sabato 15 febbraio, alle 15.30, presso la casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà una conferenza dal titolo "Salvie. Più di 20 anni fra esperienza e ricerca" a cura di Marco Licheri ed Elisa Benvenuti, del Vivavio "Le essenze di Lea", che ci parleranno delle Salvie, un...

martedì, 11 febbraio 2020, 14:05

Si comunica che la partita Savona-Lucchese in programma domenica 16 febbraio avrà inizio alle ore 15 e non alle ore 14,30.

martedì, 11 febbraio 2020, 13:56

"Fratelli d'Italia esprime soddisfazione per l'approvazione nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio dell'emendamento a firma Riccardo Zucconi che concede agli alberghi più tempo per mettersi in regola con la normativa antincendio. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 per completare l'adeguamento...

martedì, 11 febbraio 2020, 12:57

Letteratura, filosofia e cinema. Sono i tre filoni al centro di 'Pòstera-Il futuro che manca' la nuova manifestazione culturale promossa dal Comune e dal cineforum Ezechiele 25,17 rivolta a bambini, giovani ed adulti in programma al polo culturale Artèmisia di Tassignano e ad Artè a partire da venerdì 14 febbraio.

martedì, 11 febbraio 2020, 10:14

lunedì, 10 febbraio 2020, 19:33

"Dove è finita la mozione approvata in consiglio comunale nel lontano 2016 finalizzata ad intitolare una via/piazza ai martiri delle Foibe?" Questo si chiedono Anthony Masini, Giovanni Marchi e Matteo Scannerini, in occasione del giorno del ricordo: "La mozione, allora scritta dai giovani di Forza Italia, venne emendata ed approvata...