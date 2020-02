Ballo in maschera a villa Bottini

sabato, 15 febbraio 2020, 18:49

Una serata di beneficenza all'insegna del divertimento. L'iniziativa è organizzata dall'associazione "Laboratorio Brunier" nell'ambito della Manifestazione MusicArt 2020 per il Vivi Lucca 2020a Villa Bottini il 22 febbraio dalle ore 21.



E' gradita la Maschera. Chi ne fosse sprovvisto per l'occasione la sartoria dell'associazione Brunier, sita in via Vittorio Emanuele, mette a disposizione i propri costumi teatrali e carnevaleschi a condizione particolari. Per informazioni e prenotazioni contattare il costumista Franco Nieri 3287535248.

Info Metro: 0583 583150

Info Ass. Laboratorio Brunier: 3476254609 - 3398701584

Alla realizzazione dell'evento che ha ricevuto il patrocinio delle associazioni Don Baroni e della Misericordia di Lucca, ha contribuito il Comune di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio e la Società Medico Chirurgica Lucchese.



MUSICA E ANIMAZIONE

Ad animare la serata il complesso "New Dandy", con l'animazione di Loredana Bruno e i The Young Group con balli anni 30 e 40. Non mancheranno ospiti d'onore: sul palco due ballerini di tango argentino e ricchi premi e cotillon. Presenterà la serata Emanuela Gennai.