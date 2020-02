Bettino Craxi, un ricordo e una richiesta

martedì, 4 febbraio 2020, 09:48

Socialisti provenienti da esperienze diverse e autorevoli, si sono riuniti assieme ieri sera 3 febbraio per ricordare l'amico Bettino Craxi, mai dimenticato Segretario del PSI, scomparso venti anni or sono, chiedono uniti "che sia rivalutata la figura storica di Bettino, come Politico, Statista e uomo di Governo e che nel ricordo della sua vita sia a lui dedicata una Piazza a Lucca e/o una Via, anche in altri Comuni della Provincia". Chiedono altresì che "nell'attuale momento storico dove i Diritti degli Italiani, frutto di epocali battaglie politiche e referendarie, sono sempre più a rischio, sia ricordato con una Via o una Piazza, anche Marco Pannella, leader storico dei Radicali e alfiere della Conquista e della Difesa dei Diritti. Ricordare alle nuove generazioni due eccellenti difensori della dignità umana, dell'Italia e dell'Europa dei popoli, come Bettino e Marco è la migliore risposta a chi, nel nome di un bieco giustizialismo, vuole riportare indietro di decenni il tessuto democratico della nostra Italia". A nome di tutti i presenti, Francesco Colucci.