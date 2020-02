Codice giallo per pioggia nelle zone settentrionali

Altre notizie brevi

lunedì, 3 febbraio 2020, 09:58

La rievocazione del Rito di Fondazione sarà il primo evento per celebrare la ricorrenza dei 2200 anni dalla Fondazione di Lucca

domenica, 2 febbraio 2020, 16:37

Giovedì 6 febbraio alle 17, nei locali del Centro Chiavi d'Oro, Sergio Mura, dell'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, presenta “Chiamat@sociale; 0583 492003 Il numero che mi vuole bene”, un progetto ideato e promosso dalla Misericordia di Lucca che si sviluppa nei territori di Lucca, Capannori, Pescaglia, Altopascio, Porcari, Montecarlo,Villa Basilica...

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:55

Un inizio davvero folgorante. Non esiste aggettivo migliore per definire il debutto teatrale di "The Magical", il nuovo musical realizzato dall'Associazione "K-Antares" ONLUS e dall'Associazione Italiana Persone Down ONLUS sezione Versilia, in collaborazione con le scuole di ballo "Soj Guayiro" e "Momo Dance".

venerdì, 31 gennaio 2020, 16:40

Tornano anche nei mesi di febbraio e marzo i corsi per ottenere la certificazione necessaria per insegnare l'italiano come lingua straniera (Ditals). L'Istituto comprensivo di Altopascio, sede convenzionata e monitorata dall'Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI), in collaborazione con la Biblioteca comunale "A.

venerdì, 31 gennaio 2020, 16:03

Letteralmente, «una partita da non perdere». Maurizio Dal Porto, direttore sportivo della prima squadra del Tau Calcio, commenta così l'appuntamento di domenica contro il San Miniato Basso.

venerdì, 31 gennaio 2020, 15:06

Domenica 2 febbraio alle ore 9 all’ospedale “San Luca” di Lucca si svolgerà la Messa per la ricorrenza di San Biagio.

venerdì, 31 gennaio 2020, 14:50

Poste Italiane informa che le pensioni del mese di febbraio verranno messe in pagamento nei 128 Uffici Postali della provincia di Lucca a partire da sabato 1 febbraio.

venerdì, 31 gennaio 2020, 13:52

Gli under 40 che hanno aperto una partita Iva agricola negli ultimi 24 mesi, o la apriranno nei prossimi, potranno ottenere 30.000 di primo insediamento e rimborsi del 50% dei costi sostenuti per varie misure del Piano di Sviluppo Rurale.

venerdì, 31 gennaio 2020, 13:42

A pochi giorni dalla scomparsa di Giovanni Bianchi, per decenni storico parrucchiere di Gragnano, Giovanna Tambellini desidera rivolgere un sentito “Grazie di cuore” a tutti coloro che sono stati vicini al marito: a partire dal Dottor Marco Grida e dal Dottor Mauro Lazzari, suo cardiologo, fino a tutti i medici...

venerdì, 31 gennaio 2020, 12:18

"L'adesione del Comune di Porcari alla Carta di Stazzema mi riempie di orgoglio". Così esordisce il sindaco Fornaciari all'indomani dell'approvazione all'unanimità dell'iscrizione all'Anagrafe Nazionale Antifascista.