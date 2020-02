"Coronavirus, comune vieti manifestazioni o eventi di richiamo"

Altre notizie brevi

domenica, 23 febbraio 2020, 17:46

Obbligo per i viaggiatori di segnalare il rientro, oltre che dalle aree a rischio della Cina, anche da Paesi in cui la trasmissione dell'infezione è significativa secondo le indicazioni Oms; in questa disposizione rientrano anche i comuni italiani soggetti a misure di quarantena disposte dall'autorità (Regione/Governo).

domenica, 23 febbraio 2020, 15:15

I casi positivi di Covid-19 verranno comunicati direttamente dal capo della Protezione civile nazionale, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus.

domenica, 23 febbraio 2020, 14:42

Ai numeri istituiti ieri dalle aziende sanitarie solo per la segnalazione obbligatoria di contatti con eventuali casi confermati di Covid-19 e rientri dalle aree a rischio negli ultimi 14 giorni, continuano ad arrivare centinaia di chiamate improprie, di persone che chiedono solo informazioni e chiarimenti.

domenica, 23 febbraio 2020, 14:09

Grande successo di pubblico per la cena di chiusura del Carnovale Porcarese, che si è svolta ieri sera al PalaLudec di Porcari. Durante la serata è stata anche effettuata l’estrazione della lotteria del Carnovale, che ha assegnato al fortunato vincitore un’autovettura Mitsubishi Space Star.

domenica, 23 febbraio 2020, 14:08

«I kit per gli equipaggi delle ambulanze toscane saranno distribuiti nelle centrali operative di tutta la Toscana; solo dopo aver indossato i presidi necessari gli equipaggi potranno intervenire sui casi sospetti». Il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, il direttore regionale della Cri, Pasquale Morano, e il presidente delle Misericordie...

sabato, 22 febbraio 2020, 18:57

Conferenza stampa di presentazione dell’associazione A.P.I.TOSCANA: “A.P.I.T. Associazione Partite Iva Toscana (nonché coordinatori per la Regione Toscana di P.I.N. - Partite Iva Nazionali)” lunedì 9 marzo a Lucca in via Vecchia Pisana, trav. Terza Lucca.

sabato, 22 febbraio 2020, 17:44

Numero unico aziendale riservato a chi ha avuto contatti con casi accertati o è tornato dalle zone a rischio negli ultimi 14 giorni (vedi comunicato precedente). Una nuova ordinanza regionale (che integra quella di ieri), che prevede all'ingresso dei pronto soccorso percorsi dedicati per i pazienti che manifestano febbre, tosse...

sabato, 22 febbraio 2020, 17:25

La prima tappa del percorso di avvicinamento alla scadenza elettorale è per domenica 23 febbraio con il candidato del centro sinistra alla presidenza della Regione, Eugenio Giani, che alle 21.15 sarà in Sala Tobino, a Palazzo Ducale per presentare idee e obiettivi per la Toscana dei prossimi cinque anni.

sabato, 22 febbraio 2020, 15:20

Il prossimo 29 marzo, con il referendum costituzionale, gli elettori italiani saranno chiamati a confermare o respingere il taglio dei parlamentari già approvato da Camera e Senato."L'informazione e il dibattito su questo appuntamento sono praticamente inesistenti - commentano Davide Bacarella - Coordinatore +Europa Firenze, Claudio Gentile - Presidente regionale PLI...

sabato, 22 febbraio 2020, 10:08

Lunedì 2 marzo alle ore 17.30, presso l'Auditorium della Confartigianato Imprese Lucca, si terrà un importante convegno per fare il punto, a quattro anni dall'entrata in vigore della nuova normativa in materia di trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016).