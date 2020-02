Coronavirus, Ugl/Fna richiede incontro

martedì, 18 febbraio 2020, 12:24

Una richiesta di incontro per pulizia mezzi e indicazioni per operatori di esercizio in relazione alla epidemia del Coronavirus 2019-nCov è stata inoltrata dalla segreteria regionale dell'organizzazione sindacale Ugl/Fna.



"Abbiamo avanzato questa richiesta di intervento- spiega il segretario provinciale Ugl/Fna Cipriano Paolinelli - a chi di competenza nella convinzione che si debbano, vista la delicata e importante situazione, attivare tutte le misure precauzionali in merito, non soltanto a tutela dei lavoratori (Autisti, verificatori, biglietterie e tutti quelli che lavorativamente parlando ne sono coinvolti), ma anche a tutela di tutti quelli che per vari motivi usufruiscono del servizio di Tpl (Autobus)".



Questo il testo della richiesta:



"La scrivente O.S è a richiedere un incontro urgente, per approfondire e discutere la programmazione della pulizia dei mezzi Aziendali e fare chiarimenti per quanto in oggetto. Con riguardo, specificamente, anche per Operatori di Esercizio e tutti i dipendenti che in ogni caso stanno a contatto con il pubblico si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (d.lgs. 81/2008), la responsabilita' di tutelarli dal rischio biologico durante il servizio è in capo al Datore di lavoro. Considerate le motivazioni e la gravita' della situazione, siamo a chiedere urgente convocazione".