Covid-19, numeri telefonici delle aziende: solo per segnalare contatti e rientri

Altre notizie brevi

domenica, 23 febbraio 2020, 17:48

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera di un nostro lettore sull'attuale psicosi da Coronavirus."Credo che il Comune di Lucca, tenuto conto degli attuali eventi, dovrebbe prendere in seria considerazione la necessità di vietare manifestazioni o eventi (come quelli in programma ad aprile), che richiamano persone da tutta Italia.

domenica, 23 febbraio 2020, 17:46

Obbligo per i viaggiatori di segnalare il rientro, oltre che dalle aree a rischio della Cina, anche da Paesi in cui la trasmissione dell'infezione è significativa secondo le indicazioni Oms; in questa disposizione rientrano anche i comuni italiani soggetti a misure di quarantena disposte dall'autorità (Regione/Governo).

domenica, 23 febbraio 2020, 15:15

I casi positivi di Covid-19 verranno comunicati direttamente dal capo della Protezione civile nazionale, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus.

domenica, 23 febbraio 2020, 14:09

Grande successo di pubblico per la cena di chiusura del Carnovale Porcarese, che si è svolta ieri sera al PalaLudec di Porcari. Durante la serata è stata anche effettuata l’estrazione della lotteria del Carnovale, che ha assegnato al fortunato vincitore un’autovettura Mitsubishi Space Star.

domenica, 23 febbraio 2020, 14:08

«I kit per gli equipaggi delle ambulanze toscane saranno distribuiti nelle centrali operative di tutta la Toscana; solo dopo aver indossato i presidi necessari gli equipaggi potranno intervenire sui casi sospetti». Il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, il direttore regionale della Cri, Pasquale Morano, e il presidente delle Misericordie...

sabato, 22 febbraio 2020, 18:57

Conferenza stampa di presentazione dell’associazione A.P.I.TOSCANA: “A.P.I.T. Associazione Partite Iva Toscana (nonché coordinatori per la Regione Toscana di P.I.N. - Partite Iva Nazionali)” lunedì 9 marzo a Lucca in via Vecchia Pisana, trav. Terza Lucca.

sabato, 22 febbraio 2020, 17:44

Numero unico aziendale riservato a chi ha avuto contatti con casi accertati o è tornato dalle zone a rischio negli ultimi 14 giorni (vedi comunicato precedente). Una nuova ordinanza regionale (che integra quella di ieri), che prevede all'ingresso dei pronto soccorso percorsi dedicati per i pazienti che manifestano febbre, tosse...

sabato, 22 febbraio 2020, 17:25

La prima tappa del percorso di avvicinamento alla scadenza elettorale è per domenica 23 febbraio con il candidato del centro sinistra alla presidenza della Regione, Eugenio Giani, che alle 21.15 sarà in Sala Tobino, a Palazzo Ducale per presentare idee e obiettivi per la Toscana dei prossimi cinque anni.

sabato, 22 febbraio 2020, 15:20

Il prossimo 29 marzo, con il referendum costituzionale, gli elettori italiani saranno chiamati a confermare o respingere il taglio dei parlamentari già approvato da Camera e Senato."L'informazione e il dibattito su questo appuntamento sono praticamente inesistenti - commentano Davide Bacarella - Coordinatore +Europa Firenze, Claudio Gentile - Presidente regionale PLI...

sabato, 22 febbraio 2020, 10:08

Lunedì 2 marzo alle ore 17.30, presso l'Auditorium della Confartigianato Imprese Lucca, si terrà un importante convegno per fare il punto, a quattro anni dall'entrata in vigore della nuova normativa in materia di trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016).