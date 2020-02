Di nuovo attivo il servizio di ritiro carcasse di animale a Colle di Compito

Altre notizie brevi

giovedì, 27 febbraio 2020, 19:27

La Lucchese disputerà sabato alle ore 15 allo stadio dei Marmi di Carrara un allenamento congiunto con la Carrarese, seconda in classifica nel girone A di Serie C.

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:45

Filcams-Cgil e Flc-Cgil annunciano: 27 febbraio 2020: sarà ricordata come data storica da buona parte delle addette alle pulizie e sorveglianza delle scuole della Provincia. Infatti stamattina nella sede del Provveditorato agli studi di Lucca, 122 lavoratrici e lavoratori hanno sottoscritto il contratto che dal 1 Marzo le vede assunte/i...

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:05

Gli organizzatori della conferenza scientifica sul tema Telefonia 5G - Risorsa o minaccia programmata per il giorno 29 febbraio alla sala congressi di San Micheletto, in considerazione della preoccupazione delle persone motivata dal rischio di contagio del virus coronavirus, annunciano di avere rinviato la conferenza a data da destinarsi.

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:05

Il rapido aumento della nuvolosità porterà, a partire dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, possibili temporali e rovesci, con occasionali colpi di vento e grandinate, che potranno verificarsi con più probabilità nelle zone settentrionali della regione.

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:02

Lavoro in calo, affari in picchiata. Gli effetti del Coronavirus si fanno sentire sugli Ncc, le auto a noleggio con conducente, che operano in Toscana: ci sono pochi turisti, continuano ad arrivare disdette di prenotazioni già confermate e mancano quelle per i prossimi mesi. E il fatturato va giù.

giovedì, 27 febbraio 2020, 17:00

Da oggi tre persone in più per la gestione delle chiamate, che quotidianamente arrivano al numero verde 800556060, istituito dalla Regione Toscana per fornire informazioni, orientamento e indicazioni su percorsi e iniziative sul tema del Coronavirus.

giovedì, 27 febbraio 2020, 13:51

Si svolgerà oggi (giovedì 27 febbraio) alle ore 15.30 l'unità di crisi aziendale, formata dalla direzione e da tutte le componenti ospedaliere e territoriali coinvolte nel percorso di prevenzione per il Coronavirus “Covid-19”.

giovedì, 27 febbraio 2020, 13:19

Ridurre le emissioni di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) sul territorio comunale di almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore gestione dell'energia basata su misure di efficienza energetica degli edifici pubblici e promozione di fonti rinnovabili.

giovedì, 27 febbraio 2020, 13:03

"Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia: abbiamo votato, con responsabilità, a favore. Sono le parole del consigliere comunale FDI Matteo Petrini.Durante il consiglio comunale di ieri sera (26 Febbraio), è successo di tutto. Ad inizio consiglio, durante la discussione sul coronavirus (dove ad onor di cronaca gli interventi...

giovedì, 27 febbraio 2020, 11:40

«Emergenza sanitaria ma non solo. Anche in Versilia è in atto uno sciame di disdette che mette in ginocchio gli albergatori, ma in sostanza l'intero sistema turistico. Proprio per situazioni come quella versiliese abbiamo pensato e fatto approvare in Consiglio regionale un ordine del giorno per ottenere dalla Regione misure...