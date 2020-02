Ecco il programma del Blog Tour #welcome2blogger "Tre epoche lucchesi"

giovedì, 27 febbraio 2020, 09:01

"L'idea alla base del Blog Tour #welcome2blogger "Tre epoche lucchesi" è quella di raccontare la città in funzione di tre epoche storiche e delle testimonianze che queste hanno lasciato nel tessuto urbano: l'età romana, il medioevo e l'Ottocento" racconta Andrea Dovichi, presidente dell'associazione Welcome2Italy e portavoce di Welcome2Lucca.



Ed ecco quindi, nelle parole di Andrea Dovichi, il programma che seguiranno i blogger: "Venerdì 3 aprile incontreremo gli ospiti dopo pranzo e con Gaetana Ferro, guida turistica abilitata su Lucca, visiteremo la città, per poi lasciare un po' di tempo libero ai blogger per continuare a visitare Lucca con l'app di videoguide Tebikii. Una volta visitato il centro storico ci troveremo per un'apericena al Caffè del Mercato e a fine serata accompagneremo gli ospiti alla casa vacanze La Quarra dove passeranno la notte.



Sabato noleggeremo alcune biciclette da LuRent e raggiungeremo l'area verde chiamata "Le Parole d'oro" percorrendo il tragitto dell'acquedotto del Nottolini. Per pranzo saremo nuovamente in città mentre nel pomeriggio ci sposteremo al Campo tiri della Repubblica di Lucca per un pomeriggio medievale organizzato dall'associazione Contrade San Paolino.

Successivamente ceneremo e torneremo alla Quarra.



Infine domenica 5 aprile visiteremo il Giardino Botanico, faremo un piccolo rinfresco romano prima di visitare la Domus Romana ed infine concluderemo con una merenda tipica lucchese prima di salutarci e rientrare ognuno alla base...".



L'appuntamento è quindi per il primo weekend di aprile con il racconto in diretta sui social di Welcome2Lucca e dei blogger e, successivamente, con gli articoli che saranno prodotti sui rispettivi blog!