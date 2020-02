Escursioni, doppio appuntamento con Officina Natura

mercoledì, 5 febbraio 2020, 17:25

Il prossimo weekend sono in programma due escursioni in aree protette di grande valore e bellezza. Sabato 08 Febbraio un'escursione mattutina alla scoperta delle aree umide protette ai piedi del Monte Pisano. Domenica 09 Febbraio una vera immersione nelle atmosfere del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano in Garfagnana. Qui di seguito trovate i programmi delle singole escursioni.

Sabato 08 Febbraio. Recuperiamo l'escursione di domenica scorsa dedicata alla aree umide del nostro territorio, in occasione della recente Giornata Mondiale delle Zone Umide.

Al margine dell'alveo dell'ex Lago di Bientina, all'ombra delle pendici orientali del Monte Serra, tre aree umide di grandisimo valore si susseguono creando un'unica vasta area naturale protetta, dove svernano numerose specie migratorie e si custodiscono preziosi ambienti planiziali, esempi residui dell'antico paesaggio lacustre e palustre. Con un'escursione facile e adatta a tutti, andremo a scoprire la ricchezza di biodiversità presente in queste aree, la loro evoluzione nel corso del tempo e la bellezza del paesaggio naturale e agrario della bonifica. Dal Bosco Tanali nel comune di Bientina (Pi) al Lago della Gherardesca di Colle di Compito nel comune di Capannori (Lu), passando esternamente all'Oasi wwf del Bottaccio. Un percorso di 12 km, privo di dislivello rilevante. Ci fermeremo per una merenda al sacco e scopriremo insieme altre emergenze storiche del territorio quali, la vecchia ferrovia Lucca-Pontedra e sito del campo di concentramento di Colle di Compito. Si consiglia di portare binocolo e macchina fotografica.

Per partecipare o avere ulteriori informazioni telefonate al 333.5399917



Domenica 09 febbraio Escursione tra le atmosfere e gli ambienti dei boschi invernali e i panorami della Pania di Corfino nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Parlaremo di un animale simbolo della natura selvaggia e di queste montagne, ancira misterioso e da conoscere meglio, il lupo. Proveremo a riconoscere i segni lasciati dagli altri animali che compongono la fauna delle nostre montagne e cammineremo in posti bellissimi. Godremo del panorama sulla Garfagnana e sulle Apuane che si stagliano di fronte alla Pania di Corfino,

Scheda sintetica dell'escursione: Escursione giornaliera con difficoltà E

Ore di cammino escluse le soste 3 e mezzo. Dislivello max in salita m 385 Numero minimo partecipanti 6

Per partecipare ed avere ulteriori informazioni telefonate al 333.5399917