Fagni e Marconi: "Buon lavoro al nuovo direttivo del CCN di Altopascio"

Altre notizie brevi

venerdì, 28 febbraio 2020, 16:21

Sono stati 52 milioni i biglietti acquistati nel 2019 sui canali digitali di Trenitalia, con un incremento - nel solo ultimo quadrimestre dell'anno – del 13% rispetto allo stesso periodo del 2018.

venerdì, 28 febbraio 2020, 15:48

Nella sola provincia di Lucca, nel sistema regionale di educazione, istruzione e formazione, dal 2015 al 2019 la regione Toscana ha investito 151 milioni di euro, di cui ben 102 nell’edilizia scolastica, 33 milioni nella formazione e 16 negli interventi di educazione e diritto allo studio.Questi dati sono stati comunicati...

venerdì, 28 febbraio 2020, 15:45

"Apprendiamo con piacere le novità sul trasporto scolastico messe in atto dal Comune di Capannori anche se alcune di queste suscitano alcune perplessità, in particolare riguardo la sicurezza a bordo dei bus e i costanti ritardi dei mezzi".A parlare è Roberto Martinelli di Fratelli d'Italia Capannori, da anni impegnato a...

venerdì, 28 febbraio 2020, 15:01

Dal 1 marzo e fino al 30 aprile sarà possibile presentare la domanda online per usufruire del servizio di trasporto per l’anno scolastico 2020/21 rivolto agli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado.

venerdì, 28 febbraio 2020, 14:56

Cgil Cisl Uil Toscane chiedono alle aziende, fuori dalle procedure definite dalle autorità competenti, di porre fine ad iniziative assunte in modo unilaterale.

venerdì, 28 febbraio 2020, 14:37

Con la presentazione, avvenuta ieri presso la Casa della Memoria e della Pace, del libro di Silvia Dai Pra’, Senza salutare nessuno. Un ritorno in Istria, si è concluso il percorso del Ricordo che anche quest’anno è stato sviluppato a cura dell’ Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea (ISREC)...

venerdì, 28 febbraio 2020, 14:14

C'è solo una strada possibile domenica: vincere. La prima squadra amaranto si è allenata per tutta la settimana con questo spirito, lo stesso con cui affronterà in casa il Castelnuovo Garfagnana: servono i 3 punti per rimanere in zona play-off.

venerdì, 28 febbraio 2020, 14:10

La giustizia si avvicina ai cittadini con sportelli diffusi sul territorio. Succede in Toscana dove in queste settimane stanno aprendo una serie di "Uffici di prossimità", frutto di un progetto pilota del Ministero della Giustizia al quale la Regione partecipa fin dall’inizio e che riguarda la cosiddetta “volontaria giurisdizione”.

venerdì, 28 febbraio 2020, 13:33

L'Asd Rugby Lucca comunica che, in ossequio alle direttive impartite dagli organi competenti al fine di limitare il più possibile la diffusione del Covid-19, anche la partita Rugby Lucca - Bellaria Cappuccini Pontedera, originariamente prevista per domenica 1 marzo alle 14:30 al Bernardo Romei, è stata rinviata a data da destinarsi.

venerdì, 28 febbraio 2020, 13:14

Una “cassetta degli attrezzi” per imparare a usare al meglio Facebook, Instagram o Youtube: un kit di conoscenze, competenze e strumenti necessari per una gestione consapevole e mirata al consolidamento e allo sviluppo della realtà associativa tramite i social network che sono strumenti utili per comunicare ai volontari, ai donatori,...