Giorno del Ricordo, Petrini (FdI) "Invitiamo un testimone del massacro delle Foibe al consiglio"

mercoledì, 5 febbraio 2020, 16:25

In vista del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, oltre alla conferenza di venerdì sera "Noi, Italiani: Fine Guera Fine Vita", FdI ha inviato una richiesta all'amministrazione comunale - in particolar modo al sindaco Menesini, al presidente del Consiglio Biagini e a tutti i consiglieri comunali - chiedendo che, durante il consiglio comunale del 12 febbraio, venga invitato un esponente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia che possa condividere con tutta l'assise, e con tutti i capannoresi in generale, il proprio ricordo, le proprie memorie e riflessioni in merito al massacro delle foibe e all'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani, dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.



"L'ANGVD - spiega Matteo Petrini, consigliere comunale di Capannori - nasce nel 1947 ed è la maggiore rappresentante sul territorio nazionale degli italiani fuggiti dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia al termine della Seconda guerra mondiale sotto la spinta della pulizia etnica delle milizie jugoslave e lo spettro delle foibe. Da tale spinta derivò l'esodo di 350.000 persone di ogni ceto sociale e la morte violenta di migliaia di innocenti. Oggi, l'associazione raccorda e organizza le decine di migliaia di profughi, italiani autoctoni, provenienti da tali territori ceduti dal Trattato di pace del 10 febbraio 1947 alla ex Jugoslavia. Di natura apolitica e apartitica, l'associazione promuove su tutto il territorio nazionale le proprie attività, con l'obiettivo di far conoscere all'opinione pubblica italiana le vicende del confine orientale italiano e della contigua area balcanica. Celebrare il Giorno del Ricordo significa ricordare una delle più grandi tragedie italiane e onorare tutti gli innocenti che, con la sola "colpa" di essere italiani, vennero perseguitati dal comunismo titoista, rinchiusi nei campi di detenzione e uccisi con esecuzioni sommarie o gettati vivi nelle foibe".

"Attendo una risposta da parte del Sindaco e del Presidente del Consiglio, convinti che questo sarebbe un momento importante per tutta la comunità" conclude.