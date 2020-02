Giovedì sera incontro pubblico sul tema coronavirus

Altre notizie brevi

lunedì, 24 febbraio 2020, 20:25

Venerdi' 28 febbraio, ore 9,30, presso il parco scientifico del comune di Capannori (Segromigno In Monte Via Nuova, 44/A – Capannori, Lucca) il Centro Ricerca Rifiuti Zero, Ambiente E Futuro, Zero Waste Italy e L'Associazione Acchiapparifiuti organizzano una presentazione con conferenza stampa alle 11,30 dell'Acchiappa Mozziconi (un dispositivo automatico in...

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:20

Unità di crisi, tende e gazebo davanti agli ospedali, dispositivi individuali, laboratori per i test diagnostici. Questi alcuni degli argomenti trattati nel corso della riunione della task force istituita dalla Regione per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, che si è riunita oggi pomeriggio.Nel corso della riunione è intervenuto anche il presidente Enrico Rossi.

lunedì, 24 febbraio 2020, 17:18

Ultimi giorni utili per il rinnovo dei permessi di accesso alla Ztl per le categorie EC, ED, EG, EI, EL, EM, ET, EV, M, U.

lunedì, 24 febbraio 2020, 17:17

Un impegno notevole che vede coinvolti Sorelle e Fratelli di ogni parte d'Italia. Le Misericordie sono mobilitate per l'emergenza Corona Virus a supporto della Protezione Civile, del Servizio Sanitario Nazionale e di tutte le comunità che in questo momento stanno affrontando le situazioni più critiche.

lunedì, 24 febbraio 2020, 16:22

A causa dell'emergenza Coronavirus lo sciopero nazionale del trasporto aereo che era stato proclamato per domani, 25 febbraio, è stato differito al 2 aprile prossimo. Lo hanno deciso Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo nazionali. Annullati, ovviamente, anche i due presidi previsti davanti agli scali di Firenze e Pisa.

lunedì, 24 febbraio 2020, 15:46

Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando relativo ad un accordo quadro quadriennale, del valore complessivo di 100 milioni di euro, per l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata delle gallerie suddiviso in 8 lotti.

lunedì, 24 febbraio 2020, 12:55

Venerdì 28 febbraio alle ore 21 ad Artè nell'ambito della Stagione artistica promossa dal Comune e gestita da Battista Ceragioli Management va in scena il primo spettacolo della rassegna di teatro amatoriale che vede la collaborazione della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) comitato provinciale di Lucca.

lunedì, 24 febbraio 2020, 12:51

Il coordinatore Ugl/Fna Toscana Nord (Lucca, Pisa, Livorno, Massa) e segretario provinciale Ugl/Fna di LuccaCipriano Paolinelli: Siamo preoccupati per l'espansione a macchia d'olio del contagio del Coronavirus nella nostra nazione e nelle regioni limitrofe alla nostra per tutti gli operatori di esercizio (Autisti di Bus), per la nostra categoria (Autoferrotranvieri)...

lunedì, 24 febbraio 2020, 11:02

Martedì 10 marzo 18.00-20.00, presso la Sala Maria Eletta Martini del CRED a Lucca la Commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca, nella settimana della Festa della Donna, organizza una tavola rotonda per discutere del ruolo del padre nell’epoca contemporanea dal titolo: “La paternità oggi: una riflessione sul maschile per...

lunedì, 24 febbraio 2020, 11:02

«Regione e Asl assicurino dotazioni di protezione massime per tutti coloro che operano in prima linea rispetto alle possibilità di contagio da Covid-19 come sanitari, operatori di sportelli pubblici e front office in generale, polizie locali, operatori ecologici...» A chiedere un intervento massivo di protezione per le categorie di lavoratori...