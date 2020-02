Grande partecipazione al Pinturicchio per il concerto della "Chewingum Rock & Blues Band"

Altre notizie brevi

sabato, 8 febbraio 2020, 18:04

Matteo Petrini - capogruppo Fratelli d'Italia Capannori, Salvadore Bartolomei - capogruppo Lega - Salvini Premier e Matteo Scannerini - capogruppo Forza Italia Capannori intervengono in vista del 12 febbraio, giorno del prossimo consiglio comunale, in cui ricorre l'anniverario della morte di Federico Pisani e della fidanzata Alessandra Midali che, rispettivamente...

sabato, 8 febbraio 2020, 13:23

Torna "Collezionando", la fiera del fumetto d' antiquariato e da collezione. Giunta alla sua quinta edizione, la manifesrazione si svolgerà al Polo Fiere rispettivamente sabato 28 ( dalle 9:00 alle 19:00) e domenica 29 marzo ( dalle 9:00 alle 18:00).

venerdì, 7 febbraio 2020, 23:06

“Accoglietevi a vicenda. Cristiani uniti a servizio dell’uomo”. Questo il titolo dell’iniziativa che domani, sabato 8, si terrà alle 17 nella Sala Maria Eletta Martini del Cred, in via S. Andrea, 33. Due i temi affrontati: la collaborazione tra cattolici e valdesi per i corridoi umanitari; la presenza dei cristiani...

venerdì, 7 febbraio 2020, 18:54

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2020 n. 26 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 dicembre 2019 che stabilisce l’aggiornamento per il 2020 delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, sulla base degli indici ISTAT.

venerdì, 7 febbraio 2020, 18:39

"Purtroppo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Lucca, fotografano una situazione tutt'altro che rosea per le imprese della zona."

venerdì, 7 febbraio 2020, 18:38

"XX Mance X Love" è la performance dal vivo che la pittrice e scultrice Silvia Tuccimei porta sabato 8 febbraio alle 18,30 a OlioSuTavola (via del Battistero, 38 - Lucca). All'interno della sua mostra interattiva in Trompe l'Oeil a ingresso libero "Dignitas Terrae", l'artista coinvolgerà il pubblico in una attività...

venerdì, 7 febbraio 2020, 15:15

«Una buona notizia, una decisione che accoglie le preoccupazioni che anche il Consiglio regionale aveva espresso, votando nello scorso mese di settembre una mozione che mi vedeva tra i primi firmatari».

venerdì, 7 febbraio 2020, 15:15

Il confine orientale italiano tra conflitti, tragedie ed esodi è il tema dell'iniziativa che, in occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Capannori e l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in provincia di Lucca organizzano lunedì 10 febbraio alle ore 21 nella sala consiliare di piazza Aldo Moro...

venerdì, 7 febbraio 2020, 14:59

C'è tempo fino al 14 febbraio per presentare la candidatura alla carica di Consigliera/e di Parità per la Provincia di Lucca.

venerdì, 7 febbraio 2020, 14:54

Quando si apre una nuova attività è necessario essere in possesso di alcuni requisiti obbligatori come ad esempio l'aver partecipato a dei corsi di formazione. E' in questa ottica che So. Ge. Se. Ter., agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia-Province di Lucca e Massa Carrara, organizza per il mese...