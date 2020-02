I segreti del caffè e del cappuccino in un nuovo corso in programma il 25 febbraio a Emotion Bar

Altre notizie brevi

giovedì, 13 febbraio 2020, 12:00

L'associazione "Sinistra con" ha organizzato una scuola di formazione politica (gratuita, aperta a tutti, itinerante sul territorio), alla quale parteciperanno cinque importanti professori universitari.Per presentare l'iniziativa è convocata per domani (venerdì 14 febbraio), una conferenza stampa, in programma alle ore 12 presso la sede dell'associazione, in via Vecchia Pesciatina 1076...

giovedì, 13 febbraio 2020, 11:43

In previsione della trasferta al Teatro dell’Opera di Firenze per la rappresentazione di Don Pasquale, di Gaetano Donizetti, il Circolo Catalani organizza un incontro propedeutico per meglio comprendere l’opera del bergamasco. L’incontro, una conversazione condotta e curata da Roberto Del Nista, avverrà mercoledì 19 febbraio 2020 (ore 17.30), nella Saletta...

giovedì, 13 febbraio 2020, 10:36

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli innamorati e dedica a San Valentino due cartoline filateliche, colorate ad animate, dove sono raffigurati alcuni tra i più importanti personaggi dei fumetti Disney già protagonisti di francobolli emessi recentemente.Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare e...

giovedì, 13 febbraio 2020, 10:13

Il settore agricolo toscano vive da anni un periodo di crisi. Nel 2019 nella regione sono 37.356 [1] le imprese attive di “agricoltori, allevatori, attività di caccia e servizi connessi”, in calo del -1,3% rispetto al 2018 e del -9,2% sul 2010.

giovedì, 13 febbraio 2020, 08:53

Prosegue “MUTATAS DICERE FORMAS” - Lettura delle Metamorfosi di Ovidio nella traduzione di Vittorio Sermonti, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di...

mercoledì, 12 febbraio 2020, 21:38

Un ciclista è stato investito da un'auto, oggi pomeriggio, in viale Puccini, a Lucca, proprio davanti all'ex Mercatone Uno. La chiamata, alla centrale del 118, è arrivata alle 18.26. Subito è stata inviata sul posto, in codice giallo, un'ambulanza (senza medico) della Croce Verde.

mercoledì, 12 febbraio 2020, 21:37

Nella giornata di oggi è venuta a mancare, all'età di 91 anni, la prof. Elvira Genzone, vedova del prof. Giuseppe Pera, che, insieme alla figlia Pia, ha costituito il 13 novembre 2012 la Fondazione a lui dedicata per tramandare e attualizzare il lavoro e l'impegno del marito, uno dei padri...

mercoledì, 12 febbraio 2020, 17:44

Ciro Manna ospite della Jam Academy di Lucca venerdì 21 febbraio. Uno dei più grandi chitarristi presenti oggi sulla scena internazionale della musica, Ciro Manna collabora con Frank Gambale, Greg Koch, Steve Vai, Carl Verheyen (Supertramp), Andy Timmons, Greg Howe (Michael Jackson, Enrique Iglesias, Victor Wooten), Guthrie Govan (Asia), Dave...

mercoledì, 12 febbraio 2020, 17:24

Lunedì 17 febbraio gli uffici della Delegazione Provinciale Lega Nazionale Dilettanti resteranno chiusi per trasloco. Con la presente informiamo tutte le società che da martedì 18 febbraio la nuova sede della Delegazione Provinciale sarà situata in Via Viaccia Traversa I, numero civico 140 (2° piano del Centro Galassia), frazione Sant’Anna.

mercoledì, 12 febbraio 2020, 13:57

"La magnitudo,ovvero l'intensità del rischio, diventa lo strumento attraverso cui in Toscana potremo determinare lo sviluppo dei territori. Con l'approvazione delle modifiche alla legge regionale in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua (n.