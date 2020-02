Il corto "Non lo faccia" al Cinema Centrale di Lucca/Circolo del Cinema e LuccAutori

Altre notizie brevi

martedì, 25 febbraio 2020, 16:48

L'incontro col prof. Thomas Bassetti dell'Università degli Studi di Padova sul tema "L'economia e l'ambiente: nuovi modelli di sviluppo sostenibile", previsto il 28 febbraio in San Micheletto, non si terrà. E' stato spostato a data da destinarsi.

martedì, 25 febbraio 2020, 16:16

Ammonta al 80 per cento per il primo semestre 2020 il rimborso della retta per le famiglie con figli iscritti nell'anno educativo 2019-2020 ai nidi d'infanzia comunali e a quelli privati autorizzati e accreditati che si avvalgono dei buoni servizio regionali.

martedì, 25 febbraio 2020, 16:09

Giovedi 27 febbraio, alle ore 17.30 nella saletta di San Franceschetto, in Piazza San Francesco un nuovo incontro di Poesia in Movimento, che chiama a raccolta tutti coloro che amano la Poesia. Quella poesia che si trova non soltanto nei versi, ma anche in tutte le arti, nello spettacolo e...

martedì, 25 febbraio 2020, 15:16

"La Società di Mutuo Soccorso "G.Garibaldi" di Lucca, è lieta di organizzare una serata sul tema della crisi climatica a cui invita tutte le donne e gli uomini desiderosi di saperne di più e/o in cerca di una strategia per fermare il dissesto del nostro pianeta.Ci troveremo il 6 marzo...

martedì, 25 febbraio 2020, 14:48

Per l'impossibilità di alcuni relatori di prendere parte domani (mercoledì 26 febbraio) al convegno dal titolo "Il lavoro come opportunità di crescita per detenuti e aziende agricole", in programma alle 15.30 nel complesso di San Micheletto, l'appuntamento è stato annullato e verrà riproposto nelle prossime settimane.

martedì, 25 febbraio 2020, 14:21

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento forte e mareggiate con validità dalle ore 7 alle ore 20 di domani, mercoledì 26 febbraio. L’allerta per vento riguarda tutto il tratto di costa e l’immediato entroterra compreso tra la foce dell’Arno e la Maremma;...

martedì, 25 febbraio 2020, 14:01

La presentazione del libro-inchiesta "Bellissime" di Flavia Piccinni, in programma giovedì 27 febbraio alle ore 17.30 al polo culturale Artémisia, prosegue gli appuntamenti di "Pòstera - il futuro che manca", la nuova manifestazione culturale promossa dal Comune e dal cineforum Ezechiele 25,17 rivolta a bambini, giovani ed adulti.

martedì, 25 febbraio 2020, 13:02

L'Informagiovani organizza pergiovedì 27 febbraio alle ore 17.00 un incontro informativo gratuito con le Agenzie per il Lavoro del territorio, durante il quale verrà illustrato ai partecipanti come funziona l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.

martedì, 25 febbraio 2020, 11:08

Considerate le misure straordinarie adottate in questi giorni in alcune regioni d’Italia per fronteggiare l’emergenza sanitaria, la Siae ha disposto il differimento su tutto il territorio nazionale dei termini di pagamento degli abbonamenti per musica d’ambiente al 20 marzo 2020, rispetto al 29 febbraio (nota S.I.A.E. del 24/02/2020, prot. 121/2020).

martedì, 25 febbraio 2020, 11:08

Mercoledì 26 Febbraio alle ore 17,00 si svolgerà il primo incontro del ciclo Pomeriggi in biblioteca relativo all'anno scolastico in corso, 2019/2020.