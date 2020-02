Il prepartita di Dal Porto: "Dobbiamo vincere"

venerdì, 28 febbraio 2020, 14:14

C'è solo una strada possibile domenica: vincere. La prima squadra amaranto si è allenata per tutta la settimana con questo spirito, lo stesso con cui affronterà in casa il Castelnuovo Garfagnana: servono i 3 punti per rimanere in zona play-off. I ragazzi lo sanno, il mister anche, adesso è solo tempo di scendere in campo.

«La squadra sta bene - commenta il direttore sportivo Maurizio Dal Porto - lo ha dimostrato anche domenica scorsa contro il Castelfiorentino. Siamo fiduciosi perché abbiamo preparato la partita con lo spirito giusto e la concentrazione al massimo. Il Castelnuovo non è un avversario semplice: dobbiamo imporci sul gioco e sul ritmo e sfruttare il fattore campo, a nostro favore visto che siamo in casa».

All'andata il Tau sconfisse 2 a 0 il Castelnuovo grazie alla doppietta di Benedetti. «Speriamo che Riccardo ritrovi il gol. Se lo merita, per come gioca e per come si allena».