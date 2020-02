Il ringraziamento dei familiari di Luigi Giovanni Sodini all'ospedale San Luca

Altre notizie brevi

venerdì, 21 febbraio 2020, 16:52

Il candidato del centro sinistra alla presidenza della Regione Eugenio Giani sarà al Palazzo Ducale di Lucca domenica 23 febbraio (ore 21,15 Sala Tobino) per presentare idee e obiettivi per la Toscana dei prossimi cinque anni.

venerdì, 21 febbraio 2020, 15:23

In occasione del centenario della morte di Idelfonso Nieri (Ponte a Moriano, 20 maggio 1853 - Lucca, 2 febbraio 1920) il comitato di Ponte a Moriano, costituito su iniziativa della sezione locale dell’Istituto Storico Lucchese, organizza in collaborazione con il Comune di Lucca un ricco programma di eventi per ricordare...

venerdì, 21 febbraio 2020, 15:21

Domani, sabato 22 febbraio a partire dalle 13.30 e per tutta la giornata di domenica 23 febbraio, la procedura di prenotazione di esami e visite sanitarie Cup 2.0 sarà sospesa per interventi di aggiornamento e manutenzione su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.Non sarà quindi possibile prenotare nei...

venerdì, 21 febbraio 2020, 14:15

Direttivo provinciale di Forza Italia a Lucca lunedì sera in assise nella sede di San Concordio. Sì ma non solo: «Sarà con noi il senatore Massimo Mallegni – annuncia il Coordinatore provinciale degli Azzurri lucchesi Maurizio Marchetti, Capogruppo regionale di Forza Italia – e anche per questo abbiamo deciso di...

venerdì, 21 febbraio 2020, 12:56

E' convocata per venerdì 28 febbraio p.v. alle ore 20,30 in prima convocazione e alle ore 21,30 in seconda convocazione presso la sede sociale posta in via Roma, 3 l'annuale Assemblea dei Soci della Società Filarmonica "G. Puccini" A.P.S.

venerdì, 21 febbraio 2020, 12:56

In seguito al grande successo riscosso nel corso dello spettacolo di musica e danza tenutosi presso il Palazzo della Cultura di Cluj Napoca, i cantanti lucchesi Elisabetta Della Santa e Fabio Ciardella, sono invitati a tenere un Recital durante l'annuale festa di beneficenza, organizzato dal Clubs Lions distretto 124 Romania.

venerdì, 21 febbraio 2020, 12:54

Lunedì 24 febbraio, dalle 21, presso la Casa del popolo di Verciano (in via dei Paoli) il Comitato in Difesa della Costituzione ha indetto un primo incontro, aperto alle forze politiche democratiche e a tutti i singoli soggetti interessati, per la costituzione del Comitato lucchese per il NO in vista...

venerdì, 21 febbraio 2020, 08:57

Anticipa il suo arrivo a Lucca Piero Pelù: l'instore del 27 febbraio, inizialmente in programma alle 18.30, viene anticipato alle 16, a causa di sopraggiunti impegni dell'artista.

venerdì, 21 febbraio 2020, 08:57

Martedì 25 febbraio, organizzato dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “B. Puccinelli”, nuovo incontro dal titolo “Alberi monumentali nel mondo”.

giovedì, 20 febbraio 2020, 15:21

Per favorire una corretta informazione sul Covid-19, la Regione ha messo a disposizione dei cittadini un numero verde, presso il Centro di Ascolto Regionale, al quale rispondono operatori adeguatamente formati. Il servizio fornisce orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema del Coronavirus.