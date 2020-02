Incontro pubblico con Eugenio Giani a Palazzo Ducale

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 febbraio 2020, 19:58

"Leggo che l'assessore Mercanti, punta sul vivo, mi replica dicendo che con il mio allarmismo danneggio il mercato. Sono sconcertato: è il Comune che l'ha danneggiato irreparabilmente spostandolo alle Tagliate e non facendo nulla in questi tre anni per valorizzarlo!". Lo dichiara il consigliere comunale Remo Santini.

mercoledì, 19 febbraio 2020, 16:13

Un nuovo appuntamento con la storia delle donne a Lucca venerdì 21 febbraio alle ore 16,30 al Centro Maria Eletta Martini in via Sant'Andrea 33 nel centro storico di Lucca questa volta incentrato sul rapporto tra le donne e la Scienza.

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:55

Venerdì 21 febbraio alle ore 21.30 si terrà ad Arte' il concerto de ' Il Salotto Lucchese' intitolato "Da Puccini a Dalla", realizzato con il patrocinio del Comune.

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:25

"E' auspicabile che la politica a cominciare da chi governa la nostra Regione adesso abbandoni atteggiamenti fondati sulle presunzioni e si affidi alle certificazioni elaborate dalla scienza e eviti, finalmente e definitivamente, ai nostri agricoltori di usare un erbicida efficace e non pericoloso per la salute delle persone come il...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:24

La Biblioteca Statale (Via Santa Maria Corteorlandini 12) organizza giovedì 20 febbraio alle ore 15:30 nei Saloni monumentali, una giornata di studi per la presentazione del N. XXV (2019) di «Africana» rivista di studi extraeuropei. Essa ha la redazione in Lucca, ed è periodico di Classe A per l'Agenzia nazionale...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:18

Grande, spazioso, e arredato in maniera semplice con colori che evocano la natura. E proprio qui, in via degli Asili a pochi metri di distanza dove nacque Alfredo Catalani, si trova Tiarè Bio Eco Cosmesi, il negozio di bellezza e cura del corpo dove sabato 22 febbraio inizierà il corso...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:16

La rassegna 'Pòstera-il futuro che manca', la nuova manifestazione culturale promossa dal Comune e dal cineforum Ezechiele 25,17 rivolta a bambini, giovani ed adulti prosegue venerdì 21 febbraio alle ore 17.30 al polo culturale Artémisia con la presentazione del libro "Divieto d'Infanzia" di Chiara Gazzola e Sebastiano Ortu.La tendenza della...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:15

Sabato 22 febbraio 2020 dalle ore 17:00 presso lo spazio identitario Presidio Lucca in via Angelo Orzali 266, si terrà la conferenza "La giustizia negata: nessuno di noi era a Bologna", a cura del circolo culturale Ordine Futuro. L'ingresso è libero. La cittadinanza è invitata a partecipare.

mercoledì, 19 febbraio 2020, 11:18

L'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti invita la cittadinanza alla presentazione del libro "Uomini e sogni" del psicoanalista Vincenzo Marsili. Introducono Raffaello Nardi e Nicoletta Ferrucci, dialogano con l'Autore Lucia Raffaelli, grecista, docente al Liceo Classico di Lucca, e Marco Paoli, storico della cultura e saggista, Socio Ordinario, giovedì...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 10:11

Lucca Sicura arriva in prima periferia, nel quartiere di Sant'Anna. Proseguono gli incontri con i cittadini per presentare il progetto della polizia di prossimità, promosso dall'amministrazione comunale e cofinanziato dalla Regione Toscana.