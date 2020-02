ISREC, iniziative legate al Giorno del Ricordo

Con la presentazione, avvenuta ieri presso la Casa della Memoria e della Pace, del libro di Silvia Dai Pra’, Senza salutare nessuno. Un ritorno in Istria, si è concluso il percorso del Ricordo che anche quest’anno è stato sviluppato a cura dell’ Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea (ISREC) in provincia di Lucca, tra i cittadini del nostro territorio provinciale, nelle istituzioni e nelle scuole, in collaborazione con gli Enti Locali (particolarmente Provincia e Comune di Lucca), con la partecipazione di familiari di vittime delle foibe e di esuli che ancora testimoniano il doloroso cammino dell’abbandono delle loro terre e della costruzione di una nuova vita qua, anche nella nostra città.

"E’ un percorso iniziato con la presentazione del libro di Raoul Pupo, Fiume città di passione - spiegano il Presidente Stefano Bucciarelli, il Vicepresidente Armando Sestani e il Direttore Andrea Ventura -, e che ha visto inoltre: la partecipazione al progetto della Regione Toscana Storia di un confine difficile. L'alto Adriatico nel Novecento, culminato nel viaggio al confine orientale (11-15 febbraio); l’allestimento della importante mostra Dall’Istria a Lucca. Una raccolta di documenti familiari, che ha restituito quei drammi attraverso la storia di una famiglia, quella di Armando Sestani; la riunione degli esuli fiumani intorno ad un progetto di valorizzazione delle loro memorie, anche in occasione e in collegamento con le iniziative di Fiume capitale europea della cultura; l’incontro con centinaia di studenti delle scuole della provincia con storici e testimoni; la partecipazione degli storici dell’Istituto in molte iniziative pubbliche organizzate in diversi Comuni della provincia, come Capannori, Forte dei Marmi, Porcari e soprattutto nella solenne seduta congiunta dei Consigli provinciale e comunale di Lucca, al Real Collegio.

In tutte queste occasioni la voce dei testimoni è stata valorizzata, a fianco di una ricerca storica che l’ISREC Lucca, come altri Istituti storici della Resistenza ed in particolare l’Istituto Regionale Friuli Venezia Giulia, hanno portato avanti da ben prima dell’istituzione del giorno del Ricordo, ed i cui esiti sono liberamente consultabili in rete, nel Vademecumper il giorno del Ricordo, equilibrato documento di sintesi storiografica sulle acquisizioni di decenni di ricerca sul confine orientale.

Riteniamo che tutto questo lavoro debba essere ulteriormente sviluppato e promosso, anche tenendolo al riparo, nell’interesse delle ragioni della memoria e della storia, e nel rispetto del valore civile della ricorrenza del 10 febbraio, dalla strumentalizzazione politica che, a Lucca, ma anche altrove in Italia, si è tentato di inscenare.

Una vera e propria gazzarra – come giustamente l’ha definita il presidente del nostro Istituto nazionale “F. Parri”, il professor Paolo Pezzino - ha preso infatti a spunto le celebrazioni della giornata del ricordo per affermare versioni di parte e antistoriche di quei fatti: una grande tragedia nazionale è stata piegata a diventare la bandiera del nazionalismo più oltranzista; è stato sistematicamente rifiutato come riduzionista o negazionista ogni tentativo di definizione e precisazione sulle foibe; ogni contestualizzazione è stata respinta, soprattutto non appena si sia “osato” tirare in ballo - non come giustificazione, ma come spiegazione, ancorché non esclusiva, di quello che è successo dopo - le responsabilità del fascismo.

E’ bene qui ribadire che da parte nostra non è mai stato negato che le foibe rappresentino un crimine, che si inquadra non soltanto in una reazione alle politiche di snazionalizzazione e oppressione messe in atto dal fascismo nei confronti delle minoranze slovene e croate, ma anche nei meccanismi violenti di costruzione dello Stato jugoslavo da parte di un regime comunista che perseguitava tutti coloro che si opponevano ai suoi progetti (e quindi non solo italiani, e quindi non solo fascisti).

Il contributo che l’Istituto si propone di continuare a dare negli anni a venire va in ogni caso al di là di queste polemiche, e continuerà a guardare avanti, ispirandosi ai temi e alle ricerche di un dibattito storiografico su cui ci sono già molti condivisi punti fermi, e che è ovviamente sempre aperto.

Intanto, l’opera di valorizzazione della memoria dei testimoni avviata con la mostra alla Casa della Memoria è destinata a continuare con l’apertura di un fondo documentario presso l’Archivio dell’Istituto, che raccoglierà, oltre ai pezzi là esposti, oltre a carte e memorie già depositate, altre testimonianze e reperti che, anche in formato digitale, potranno essere versate presso l’Istituto perché siano studiate, conservate, valorizzate. Su questo obiettivo l’ISREC Lucca fa appello a quanti, per storia familiare o interesse personale, possano e vogliano collaborare".