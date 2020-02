L'ultima chiave all'ex ospedale psichiatrico di Maggiano

Altre notizie brevi

martedì, 18 febbraio 2020, 07:17

È disponibile il numero 45/46 - 2019 delle rivista “Documenti e Studi”, semestrale dell'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea in Provincia di Lucca, con gli atti del convegno “Tra storia e professione medica. Curare la guerra a Lucca.

lunedì, 17 febbraio 2020, 18:47

L’ISI Sandro Pertini è stato individuato da INDIRE, mediante procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche per la creazione di elenchi di scuole polo AE del progetto “Avanguardie Educative”, come scuola polo per la Toscana ed è chiamata a garantire la diffusione sul territorio regionale dei principi...

lunedì, 17 febbraio 2020, 17:06

Venerdì 21 febbraio a Capannori confronto aperto tra Vannino Chiti, l'Imam Ezzedin Elzir, Mario Fineschi (Comunità ebraica) e padre Guidalberto Bormolini (I Ricostruttori).

lunedì, 17 febbraio 2020, 15:09

Sarà presentato giovedì 20 febbraio alle ore 21 il progetto "Polizia di prossimità"presso l'auditorium oratorio Giovanni Paolo II a Sant'Anna. Nel corso della serata interverranno Francesco Raspini, assessore comunale politiche per la sicurezza, Maurizio Prina, comandante Polizia Municipale e l'ispettore Polizia Municipale Elio Cappellini.

lunedì, 17 febbraio 2020, 11:19

"196 tessere e 639 firme per i referendum: stiamo scaldando i motori per accogliere Matteo Salvini sabato 22 febbraio a Viareggio. I numeri parlano chiaro; c'è voglia di Lega nella nostra provincia e la campagna promossa dal partito nello scorso fine settimana non poteva chiudersi meglio" - lo scrive il...

lunedì, 17 febbraio 2020, 10:09

Martedì 18 febbraio alle ore 16:30 - spazio narrativa primo piano - ingresso gratuito fino a esaurimento posti. La dott.ssa Beatrice Milianti, responsabile UFSMIA Lucca e UOC Npi area nord, e la dott.ssa Antonella Giorgi, UFSMIA Lucca, parleranno della sindrome di Asperger, per fornire la conoscenza che è alla base...

lunedì, 17 febbraio 2020, 08:56

E’ stato sottoscritto il rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato e Pmi scaduto il 30 giugno 2016, che contempla tra l’altro, il riallineamento dei livelli retributivi del comparto artigiano a quelli stabiliti dagli altri contratti del settore.

sabato, 15 febbraio 2020, 18:49

Una serata di beneficenza all'insegna del divertimento. L'iniziativa è organizzata dall'associazione "Laboratorio Brunier" nell'ambito della Manifestazione MusicArt 2020 per il Vivi Lucca 2020a Villa Bottini il 22 febbraio dalle ore 21.E' gradita la Maschera. Chi ne fosse sprovvisto per l'occasione la sartoria dell'associazione Brunier, sita in via Vittorio Emanuele, mette...

venerdì, 14 febbraio 2020, 18:22

Il comitato si Lucca della società Dante Alighieri, tramite la presidentessa Silvia Marcucci, comunica di aver organizzato un altro incontro della serie "Guida all'ascolto" per l'opera lirica "Carmen" di Georges Bizet in previsione della sua programmazione al teatro del Giglio.

venerdì, 14 febbraio 2020, 18:15

Chi partiva in pellegrinaggio nel Medioevo? Quali erano le mete? Quali strutture ospitavano i pellegrini? Come si inserisce Altopascio nello sviluppo di questa storia? A queste e a tante altre domande risponderà la conferenza "Adla Magione del Tau.