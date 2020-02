Marisa Cecchetti alle Chiavi d'Oro

Altre notizie brevi

"Dove è finita la mozione approvata in consiglio comunale nel lontano 2016 finalizzata ad intitolare una via/piazza ai martiri delle Foibe?" Questo si chiedono Anthony Masini, Giovanni Marchi e Matteo Scannerini, in occasione del giorno del ricordo: "La mozione, allora scritta dai giovani di Forza Italia, venne emendata ed approvata...

Proseguono secondo la tabella di marcia i lavori della rotatoria e nuovo sottopasso di piazzale Boccherini. Dopo il completamento delle asfaltature, mercoledì 12 febbraio alle ore 6:00 riaprirà il collegamento fra la rotatoria e viale Lazzaro Papi.

Si è tenuta oggi pomeriggio nella sede dell'assessorato al diritto alla salute la riunione settimanale della task force regionale sul nuovo Coronavirus 2019-nCoV, istituita per gestire e far fronte all'emergenza e mettere a punto tutte le procedure e le misure necessarie in questo periodo, in cui peraltro, va sottolineato, il...

«Se la neve sotto i 1800 metri di altitudine non regge più, effettivamente spararla diventa inutile. Si generano perdite e si stressa l'ambiente, con un danno cui si aggiunge la beffa di non riuscire comunque ad attrarre sciatori.

Come per le precedenti consultazioni elettorali, anche in occasione delle prossime elezioni del 29 marzo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, l'amministrazione comunale ha previsto di nominare in via prioritaria come scrutatori ai seggi le persone disoccupate oppure in carico al servizio sociale per condizioni di povertà o situazione...

"Purtroppo è ormai risaputo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - che i boschi della provincia di Lucca siano ormai diventati sempre più una vera e propria centrale dello spaccio; la Regione non favorisce certamente l'adeguato utilizzo per i cittadini di queste aree o similari come...

Ancora vento e mareggiate fino a domani, martedì 11 febbraio. In particolare, dal pomeriggio di oggi e fino alle prime ore di domani, il mare sarà molto agitato al largo a nord dell'Elba e sulla costa centrale, molto mosso o agitato altrove.

Ancora un grande successo della Lega per la gazebata contro la sanatoria sui migranti su cui il governo a guida partito democratico e movimento cinque stelle sta lavorando. La sinistra ha in programma la regolarizzazione di quasi 700 mila immigrati presenti nel nostro Paese, di cui 34 mila irregolari presenti...

Sono stati pubblicati sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi bandi per la selezione dei partecipanti ai corsi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (Oss) con percorso abbreviato e con percorso intero di 1000 ore.

Prosegue la rassegna "In viaggio fra allegoria e scoperta" promossa dal Comune di Capannori. Mercoledì 12 febbraio alle ore 18 al polo culturale Artémisia di Tassignano in collaborazione con l'Università di Pisa (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica) si svolgerà l'incontro "Attraverso i mari della lingua portoghese: storie di viaggi,...