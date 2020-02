Mascherine: quasi 600.000 distribuite alle aziende sanitarie, oltre 1 milione e mezzo ordinate

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 febbraio 2020, 14:36

La sala operativa della protezione civile regionale ha comunicato poco fa l’estensione del codice giallo per vento e mareggiate, con validità dalle ore 14 fino alla mezzanotte di domani, giovedì 27 febbraio. L’area interessata è quella che si estende dalla Versilia fino a Piombino, Arcipelago incluso.

mercoledì, 26 febbraio 2020, 13:56

Un uomo di 58 anni, P.T., di San Ginese (Capannori), è morto dopo aver accusato un malore sulla Via Pesciatina a Lunata, nella zona della Pasticceria Dulcinea. La chiamata al 118 è arrivata alle 00.12. Il 58enne si è accasciato in strada.

mercoledì, 26 febbraio 2020, 12:54

Aprirà lunedì 2 marzo lo sportello 'Comune Amico', l'innovativo servizio ideato dall'amministrazione Menesini per semplificare il rapporto fra i cittadini, il Comune, i gestori dei servizi pubblici e privati e le società che erogano altri servizi.

mercoledì, 26 febbraio 2020, 11:25

Prosegue la rassegna Pedagogia Globale dedicata al tema 'Nuove Consapevolezze' promossa dal Comune in collaborazione con l'associazione Paideia. Tre gli appuntamenti in programma per il nuovo ciclo.

mercoledì, 26 febbraio 2020, 10:46

La Lega Anti Vivisezione (LAV) di Lucca plaude al pieno ripristino della legalità, operato dai Comuni di Lucca e Capannori con riguardo al necessario ed imprescindibile riconoscimento delle colonie feline su suolo privato: procedura, questa, ingiustificatamente interrottasi a far data dal 2015 in virtù di una interpretazione evidentemente erronea della...

martedì, 25 febbraio 2020, 18:40

"Molti medici di base, che in queste ore difficili la Regione Toscana sta caricando di compiti e responsabilità, risultano oggi sprovvisti di mascherine. Sembra incredibile, ma le aziende sanitarie non hanno provveduto a predisporre in tempo la dotazione. Così come risulta impossibile acquistarle in autonomia, perché le scorte sono esaurite.

martedì, 25 febbraio 2020, 16:48

L'incontro col prof. Thomas Bassetti dell'Università degli Studi di Padova sul tema "L'economia e l'ambiente: nuovi modelli di sviluppo sostenibile", previsto il 28 febbraio in San Micheletto, non si terrà. E' stato spostato a data da destinarsi.

martedì, 25 febbraio 2020, 16:16

Ammonta al 80 per cento per il primo semestre 2020 il rimborso della retta per le famiglie con figli iscritti nell'anno educativo 2019-2020 ai nidi d'infanzia comunali e a quelli privati autorizzati e accreditati che si avvalgono dei buoni servizio regionali.

martedì, 25 febbraio 2020, 16:09

Giovedi 27 febbraio, alle ore 17.30 nella saletta di San Franceschetto, in Piazza San Francesco un nuovo incontro di Poesia in Movimento, che chiama a raccolta tutti coloro che amano la Poesia. Quella poesia che si trova non soltanto nei versi, ma anche in tutte le arti, nello spettacolo e...

martedì, 25 febbraio 2020, 15:16

"La Società di Mutuo Soccorso "G.Garibaldi" di Lucca, è lieta di organizzare una serata sul tema della crisi climatica a cui invita tutte le donne e gli uomini desiderosi di saperne di più e/o in cerca di una strategia per fermare il dissesto del nostro pianeta.Ci troveremo il 6 marzo...