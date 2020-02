Mercoledì 19 febbraio incontro pubblico di informazione sul Coronavirus

Altre notizie brevi

venerdì, 14 febbraio 2020, 18:22

Il comitato si Lucca della società Dante Alighieri, tramite la presidentessa Silvia Marcucci, comunica di aver organizzato un altro incontro della serie "Guida all'ascolto" per l'opera lirica "Carmen" di Georges Bizet in previsione della sua programmazione al teatro del Giglio.

venerdì, 14 febbraio 2020, 18:15

Chi partiva in pellegrinaggio nel Medioevo? Quali erano le mete? Quali strutture ospitavano i pellegrini? Come si inserisce Altopascio nello sviluppo di questa storia? A queste e a tante altre domande risponderà la conferenza "Adla Magione del Tau.

venerdì, 14 febbraio 2020, 18:14

Si è svolto mercoledì 12 febbraio un incontro fra la garante per i detenutI, avvocato Alessandra Severi, il sindaco Alessandro Tambellini, l'assessore al sociale Valeria Giglioli e Pilade Ciadetti presidente della commissione consiliare sociale. Il colloquio è stato l'occasione per presentare al primo cittadino un'iniziativa dedicata al reinserimento degli ex...

venerdì, 14 febbraio 2020, 13:00

Si informano tutte le imprese che lunedi 2 marzo, alle ore 17.30 presso l'Auditorium della Confartigianato Imprese Lucca, si terrà un importante convegno per fare il punto, a quattro anni dall'entrata in vigore della nuova normativa in materia di trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016).

venerdì, 14 febbraio 2020, 11:10

Proseguono le iniziative di "Pòstera - Il futuro che manca" la nuova manifestazione culturale promossa dal Comune di Capannori e dal Cineforum Ezechiele 25,17. Domani, sabato 15 febbraio, alle ore 10.30 al polo culturale Artémisia a Tassignano si terranno letture rivolte a bambini da 0 a 6 anni e alle...

venerdì, 14 febbraio 2020, 10:45

Il 20 febbraio (h. 17-19) riprendono le attività della Società Filosofica Italiana a Lucca per l'anno 2020, con la presentazione del libro Ripensare la politica. Immagini del possibile e dell'alterità, a cura di Emanuele Profumi e Alfonso Maurizio Iacono (Edizioni ETS, Pisa 2019), all'interno del ciclo di incontri su "Idealismo,...

venerdì, 14 febbraio 2020, 08:29

Nuovo incontro organizzato dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “B. Puccinelli”; martedì 18 febbraio, alle ore 21,15 presso la sede del gruppo in Via Urbiciani, 380 a San Concordio – Lucca, Graziano Di Giuseppe, Professore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e membro del Consiglio Direttivo della Società...

venerdì, 14 febbraio 2020, 08:21

Sabato 15 febbraio alle ore 9.00, presso l’aula magna della scuola N. Machiavelli di Lucca, si terrà Il 27^ convegno “Prevenire è ANCORA possibile”.Prevenire è Possibile dagli anni '90 promuove la prevenzione relazionale ed educativa in tutta Italia.

giovedì, 13 febbraio 2020, 18:16

Venerdì 14 febbraio lavoratori e lavoratrici della scuola saranno in piazza in diverse città italiane: Firenze (alle ore 10 inizio del corteo da Piazza Santa Maria Novella), Milano, Torino, Bologna, Taranto, Sassari e Cagliari. Obiettivo di chi - scrive Potere al popolo di Lucca - ogni giorno, entra nelle aule...

giovedì, 13 febbraio 2020, 15:23

Una rapida perturbazione, associata localmente a forti venti occidentali, transiterà a partire dalla serata di oggi, giovedì 13 e nella notte fra giovedì e venerdì 14 febbraio. La perturbazione, che ha spinto Sala operativa della protezione civile a emanare un codice giallo, valido fino alla mattina di domani, venerdì 14...