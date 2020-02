Una giornata dedicata all'inserimento lavorativo degli ex detenuti

venerdì, 14 febbraio 2020, 18:14

Si è svolto mercoledì 12 febbraio un incontro fra la garante per i detenutI, avvocato Alessandra Severi, il sindaco Alessandro Tambellini, l'assessore al sociale Valeria Giglioli e Pilade Ciadetti presidente della commissione consiliare sociale. Il colloquio è stato l'occasione per presentare al primo cittadino un'iniziativa dedicata al reinserimento degli ex detenuti nel circuito lavorativo. Mercoledì 26 febbraio nel complesso di San Micheletto dalle 15.30 si terrà l'incontro “Carcere e Lavoro”. Fra i relatori saranno presenti i rappresentanti del Comune di Lucca, della Camera penale di Lucca, lo studio legale Tirrito, l'associazione Mestieri Toscana, il Garante dei detenuti di Firenze e l'Ufficio di esecuzione penale esterna della Casa circondariale di Lucca. L'obiettivo della giornata sarà quello di far incontrare le aziende del settore agricolo e alimentare con le persone in misura alternativa o giunte al termine del percorso rieducativo penitenziario. Il focus dell'appuntamento sarà particolarmente incentrato sugli sgravi fiscali per le aziende che intendono assumere queste persone.